Doodle Jump 2 : le grand classique fait son retour sur l'App Store

Il y a 2 heures (Màj il y a 3 min)

Guillaume Gabriel

Décidément, il semblerait que ce soit la période de retour de grands classiques sur nos mobiles : après Fruit Ninja, c'est au tour de Doodle Jump d'avoir le droit à un second opus. En effet, depuis hier soir sur l'App Store, il est possible de découvrir Doodle Jump 2 (v1.0.1, 65 Mo, iOS 10.0) au téléchargement.



L'occasion parfaite pour les plus nostalgiques d'entre vous de replonger dans le carton de 2009, devenu l'un des premiers succès sur iOS et qui a amené une sorte de compétition entre amis.

Doodle Jump signe son grand retour sur mobiles

Le jeu le plus addictif de l'App Store est de retour avec de nouveaux environnements délicieux, des nouveaux personnages mignons, de nouveaux défis amusants et de nouveaux monstres stupides.



Sautez sur les plates-formes et collectez des étoiles pour débloquer de nouveaux personnages sympas et de nouveaux environnements passionnants.

C'est donc reparti pour un tour ! Doodle Jump 2 garde son concept qui a fait son grand succès, tout en amenant un rafraichissement frappant. Il faudra toujours rebondir sur des plateformes pour aller le plus haut possible, mais également collecter des bonus et des étoiles pour déverrouiller de nouveaux personnages.



Les classements mondiaux sont toujours de la partie, permettant de voir et de comparer vos performances. Le jeu est disponible gratuitement, avec des publicités : un achat intégré permet de les supprimer.

Télécharger le jeu gratuit Doodle Jump 2