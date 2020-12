Pokemon Unite : une bêta fermée sera organisée en janvier

Il y a 3 heures

Guillaume Gabriel

1

En juin dernier, The Pokémon Company révélait l'existence d'un nouveau projet sur lequel ils travaillaient depuis plus d'un an avec le studio Tencent ! Prenant le nom de Pokémon Unite, le jeu propose le concept connu de MOBA (multiplayer online battle arena) dans des matchs en 5 contre 5.



Aujourd'hui, nous avons enfin des nouvelles du jeu très prometteur puisque les développeurs viennent d'annoncer une bêta fermée prévue pour le mois prochain.

Pokémon Unite : une bêta fermée pour janvier

Pokemon Unite se rapproche ! Pour rappel, dans ce jeu, nous avons le droit à des affrontements en 5 contre 5 : le but sera de marquer le plus de points aux côtés de votre équipe pour gagner ! Le but de ce développement était de "concevoir un jeu Pokémon coopératif accessible à tous, mais aussi doté d'une jouabilité complexe". Chacun joueur aura un Pokémon qui démarre au niveau 1 et qu'il faudra faire évoluer dans l'environnement pour lui faire gagner de nouvelles compétences.



The Pokémon Company et Tencent Games TiMi Studio vont donc assurer le coup et lancer une bêta fermée dès le mois de janvier, et il est déjà possible de s'inscrire via le QR code disponible ci-dessous :

Tencent will run a closed beta in January 2021 for Pokémon Unite, the strategic team battle game being jointly developed by The Pokémon Company and Tencent Games TiMi Studio.



Can apply by scanning the QR code and filling out the questionnaire (requires QQ account). pic.twitter.com/coUPnb1OdW — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 22, 2020

Pokemon Unite sera un free-to-play dont on ignore encore la date de sortie.