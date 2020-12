Test des écouteurs Aukey EP-N5 : un excellent rapport qualité/prix (+ code promo)

Il y a 4 heures (Màj il y a 1 heure)

Steven Radgy

Réagir

Aukey, comme beaucoup d'autres, est présent sur le marché des écouteurs sans fil depuis l’avènement des AirPods en 2016. Ils nous présentent aujourd'hui un produit avec réduction de bruit active, une bonne autonomie, un design soigné... Le tout pour une une soixantaine d’euros ! Que valent-ils ? La réponse dans ce test.

Avant toute chose ce ne sont pas des répliques d’AirPods Pro Apple. Aukey a choisi de partir sur un coloris noir et une forme différente. C'est d'ailleurs un bon point car on se démarque des écouteurs blancs d'Apple.

Fiche technique des EP-N5

Ecouteurs « true wireless » avec Bluetooth 5.0 avec pilote de 10 mm, de type intra-auriculaire.

Réduction de bruit active ANC permettant de supprimer un maximum de 28 dB de bruit ambiant.

Etanchéité IPX5.

Autonomie annoncée de 35 heures en lecture avec le boitier de recharge en USB-C. 7 heures d’appels ou de musiques annoncées pour une seule charge.

4 micros, 2 dans chaque oreillettes.

Compatibilité assistant vocal.

Contenu de la boite Aukey

La boite se veut écologique en carton recyclé. Sur la face vous trouverez un visuel du produit, le nom de la marque AUKEY, la mention "True Wireless Earbuds", le nom du modèle ce trouvant au dos de la boîte en haut à droite.



À l'intérieur :

Le boitier de recharge avec les écouteurs dedans, bien maintenu par une mousse, évitant que le produit ne subisse des chocs pendant le transport.

Un câble de chargement USB C vers USB A, un peu court.

3 paires d'embouts de tailles différentes.

Un manuel d'utilisation.

Un guide de démarrage.

Une petite carte avec une serrure, au dos la durée de garantie de 2 ans.

Design et qualité perçue des écouteurs EP-N5

Le dock est en plastique de bonne qualité. Côté design nous avons un produit noir mat avec juste AUKEY de gravé devant, ainsi que 4 LED qui indiquent le niveau de charge du dock. Les formes se veulent arrondies pour pouvoir être glissé dans une poche. La charnière n'a pas de jeu et a l'air solide. Toutes les mentions ont été mises a l'intérieur du dock, dans le capot, ce qui est une très bonne idée. L'intérieur est brillant à l'endroit où se positionnent les écouteurs.



Les écouteurs quand à eux sont de la même couleur que le dock noir mat, le design a des notes de la marque à la pomme mais est intégralement en plastique avec les tiges non pas arrondies mais plates, 2 trous dessus pour les micros, ainsi que 1 LED à côté du micro du haut pour chaque écouteur. Un petit L et R sur chaque écouteur pour Left (gauche) et Right (droite) est gravé afin de savoir plus facilement lequel va de quel côté.

Ergonomie et confort

Les écouteurs sont intra-auriculaires, ils se logent donc dans le conduit de l'oreille contrairement à des écouteurs comme les AirPods de première génération. Cela ne plaît pas forcément à tout le monde, car ça peut procurer une gêne à certains utilisateurs, mais pour les personnes que ça ne gêne pas, vous aurez 3 tailles d'embouts en silicone S, M, L, afin d'avoir un maximum de confort, même si vous les utilisez pendant plusieurs heures.



Une fois la bonne taille choisie, et oreillettes place, les Aukey sont agréables à porter, même après avoir écouté de la musique pendant plusieurs heures. Je n'ai pas eu spécialement de gêne, ni eu à les repositionner.



Les commandes tactiles fonctionnent bien. Vous avez plusieurs commandes de disponibles :

Double tap écouteur droit pour passer à la piste suivante.

Double tap écouteur gauche pour revenir à la piste précédente.

Simple tap gauche ou droite pour le Play / Pause.

Triple tap pour lancer l'assistant vocal.

Maintien 2s droite ou gauche pour activer ou désactiver la réduction de bruit active.

Décrocher ou raccrocher un appel téléphonique.

On notera l'absence du Play/Pause en retirant un écouteur de l'oreille, un petit plus inventé par les AirPods d'Apple.

Qualité audio

Les écouteurs Aukey EP-N5 offrent une bonne qualité audio, il y a des basses profondes qui n'étouffent pas le son. Le son est propre et clair, ça ne remplacera pas des casques pour les audiophiles mais au quotidien c'est une très bonne alternative.

Le niveau sonore peut monter assez haut sans pour autant saturer.



La réduction de bruit est bonne sans être meilleure que la concurrence mais fera très bien son travail dans des conditions quotidiennes. Si on rajoute à cela un bon volume audio, vous serez contents d'avoir investi un cinquième du prix des AirPods Pro.



Les appels fonctionnent bien, l’expérience pour votre interlocuteur sera bonne. Les 4 micros participent à avoir un bon rendu pendant les communications.

Autonomie

Globalement la batterie est plutôt bonne. Certes si vous utilisez la réduction de bruit active cela aura une conséquence sur le temps de fonctionnement.

En utilisation quotidienne, vous pourrez les utiliser sans vous poser la question si vous devrez les recharger.

Avec la recharge du boitier, ça vous laisse presque la semaine avant de les recharger en les utilisant 2h à 3h par jour, en activant la réduction de bruit dans les transports en commun par exemple.



Pour les chiffres exacts, comptez 7 heures d'utilisation sans ANC et 4 heures avec, ce qui reste très correct.

Protection

Les écouteurs Aukey EP-N5 sont résistant aux éclaboussures selon la norme IPX5, ils seront donc protégés même s'ils venaient à être éclaboussés. C'est toujours bien de savoir que vos écouteurs ne risqueront rien même si le temps est capricieux ou si vos enfants vous éclaboussent au bord de la piscine.

Notre avis sur les écouteurs Aukey EP-N5 + code promo