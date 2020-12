Bloomberg confirme une nouvelle Apple TV 4K pour les jeux

Medhi Naitmazi

Les rumeurs d'une nouvelle Apple TV 4K circulent depuis un certain temps maintenant, alors que la gamme actuelle accuse un peu plus de trois ans d’existence. Mais ce sera bientôt de l’histoire ancienne, Bloomberg ayant réitéré qu'Apple avait une nouvelle Apple TV 4K à venir en 2021 avec une télécommande améliorée et d'autres évolutions autour du jeu vidéo.

Une nouvelle Apple TV bientôt présentée par Apple

Dans sa newsletter, Mark Gurman de Bloomberg a évoqué l’Apple TV 2021 qui se concentrerait sur trois points. Le boîtier noir aurait une nouvelle télécommande, un nouveau processeur et un goût prononcé pour les jeux :

Pour l'année prochaine, Apple prévoit une boîte mise à niveau avec une concentration plus forte sur le jeu, une télécommande mise à jour et un nouveau processeur. Ces modifications résoudront certains des problèmes de la box Apple TV, mais le produit devra faire un autre grand pas en avant - semblable à ses modifications de 2015 - pour rester compétitif à long terme.

Comment par la Siri Remote. Bloomberg avait déjà signalé qu'un changement à venir sur la télécommande de l’Apple TV serait l'intégration avec l'application Localiser. Cela permettrait aux utilisateurs de suivre cette dernière en cas de perte à la maison, comme c’est déjà le cas pour un iPhone ou un iPad perdu. La télécommande Siri a été un point de discorde au cours des dernières années, et l'Apple TV 2021 pourrait la revoir en profondeur, bien que les autres évolutions ne soient pas connues.



Le second point concerne la puissance. Plusieurs rapports ont indiqué qu'Apple testait des modèles Apple TV avec un processeur A14 à l'intérieur. La nouvelle Apple TV 2021 pourrait alors être en mesure d'exécuter des jeux Apple Arcade exclusifs qui ne seraient pas disponibles sur les modèles Apple TV existants. Une bonne idée pour pousser les clients à s’abonner de manière plus massive au service de jeux en illimité apparu en septembre 2019 et qui compte à date plus de 130 jeux. C’est le troisième point mis en avant par Bloomberg et qui se comprend facilement vu les benchmarks de la puce A14 qui est désormais intégrée dans les Mac M1 sous une forme améliorée. Apple pourrait même venir embêter les consoles de salon next-gen dans quelques temps.

Une date de sortie pour la nouvelle Apple TV 4K ?

La preuve d'une nouvelle version de l’Apple TV circule dans le code iOS depuis un certain temps. Gageons que la firme nous la sorte dans les prochains mois et pourquoi pas au printemps 2021, une date très appréciée par Tim Cook et ses amis. Pour cette nouvelle Apple TV, on parle également avec insistance d’un doublement de la capacité de stockage et d’un mode enfant spécifique.