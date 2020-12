Les meilleurs accessoires du AirPods Max : AirFly, jack et support

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Le casque AirPods Max d'Apple est arrivé la semaine dernière et si nous sommes encore en train de le tester, il faut savoir que certains accessoires existent déjà pour cette catégorie de produit. Si vous venez de déballer vos nouveaux AirPods Max, voici trois accessoires qui pourraient vous être utiles au quotidien.

Supports de casque

Comme tous les casques, le ranger sur le bureau n'est pas idéal. Mieux vaut privilégier un support de casque sous la table pour gagner de la place et être plus discret. Le meilleur dans ce domaine s'appelle 6amLifestyle qui est facile à installer avec son adhésif 3M et pas cher du tout. Il peut supporter deux casques et même faire office de rangement des cordons (pour ceux qui utilisent le AirPods Max avec un fil Lightning et un DAC par exemple). De plus, ce dock est disponible en plusieurs coloris et avec un système d'enrouleur :

Petite précision, le boitier Smart Case fourni avec le casque d'Apple ne sert à rien ou presque. Il est censé faire entrer l'appareil en mode économie d'énergie mais au final, nos tests montrent qu'un impact très limité. Vous pouvez donc l'éviter.

Adaptateur Jack

Si vous êtes du genre à vouloir une prise jack à tout prix pour un meilleur son avec un DAC ou simplement se brancher sur un système Hi-Fi, il vous faut un adaptateur Lightning Jack. Alors qu'Apple en vend très court un à 20€, il y a des câbles complets à moins de 10€.

Adaptateur AirFly et AirFly Pro

AirFly est un accessoire unique que l'on a déjà présenté. Signé Twelve South, qui se spécialise sur les accessoires pour iPhone, iPad et Mac, AirFly vous permet d'utiliser des écouteurs Bluetooth, tels que les AirPods Max, avec des prises pour écouteurs filaires - comme ceux que l'on trouve dans les avions, les voitures et les équipements de sport par exemple.



Si vous prévoyez d'utiliser AirPods Max dans les environnements susmentionnés, AirFly est un accessoire indispensable. Si vous souhaitez pouvoir coupler deux paires d'écouteurs en même temps, assurez-vous également de consulter également l'accessoire AirFly Pro. L'AirFly Pro ajoute également la prise en charge de la transformation de n'importe quel port d'entrée AUX en un récepteur audio sans fil. Idéal pour couper le cordon !

L'autonomie de l'accessoire est de 16 heures et il est compatible avec la plupart des écouteurs Bluetooth.

La vidéo de démonstration de AirFly Pro :