Volkswagen se dit prêt à accueillir Apple sur le marché de l'automobile

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

Nous avons toujours vu Apple comme une entreprise spécialisée dans les produits high-tech, cependant cette vision que nous avons depuis longtemps pourrait bien changer d'ici les prochaines années. En effet, le projet Titan qui consiste à concevoir une voiture électrique et connectée pourrait bientôt voir le jour. Les grandes marques de l'automobile commencent à s'imaginer en concurrence avec Apple !

Volkswagen est prêt au grand face-à-face avec Apple

Les dernières rumeurs autour de l'Apple Car ont tellement fait du bruit dans les médias, que les grandes entreprises de l'automobile comme Tesla ou encore Volkswagen commencent à réagir et parlent pour la première fois d'une hypothétique concurrence avec la firme de Cupertino.

Herbert Diess qui est l'actuel président du Directoire de Volkswagen a décrit pour la première fois l'état d'esprit au sein de son groupe en cas d'arrivée d'Apple sur le marché. Selon Diess, Apple est le bienvenu et il est toujours bon qu'une autre entreprise apporte de nouveaux changements dans l'industrie de l'automobile.

Voici le message qu'il a publié sur son profil LinkedIn :

Nous attendons avec impatience de nouveaux concurrents qui vont certainement accélérer à nouveau le changement dans notre industrie et apporter de nouvelles compétences. L’impressionnante valorisation et leur accès pratiquement illimité aux ressources nous inspirent beaucoup de respect. Un véritable défi : des dimensions plus grandes que celles de notre industrie (par exemple : Toyota Motor Corporation).

Je l’ai déjà dit : l’entreprise la plus profitable au monde sera à nouveau une entreprise de mobilité. Cela pourrait être Tesla, Apple ou Volkswagen AG.

L'idée de l'arrivée d'une Apple Car est apparu dans les médias pour la première fois en 2014, plusieurs indiscrétions au sein d'Apple ont mis en avant le fait que l'entreprise californienne commençait le projet d'une voiture électrique avec des fonctionnalités inédites. Plus récemment, Reuters a relancé les rumeurs avec des informations très précises qui décrivent une entrée en production de l'Apple Car dès 2024 avec une batterie révolutionnaire qui proposerait des avantages considérables par rapport à ce qui se fait en ce moment chez Tesla. La firme de Cupertino utiliserait les batteries LFP composées d'un mélange chimique qui permettrait une recharge plus rapide, des risques d'incendie au plus bas possibles et une utilisation jusqu'à 70 degrés.



Apple n'aurait pas encore sélectionné les fournisseurs ni ses partenaires qui s'occuperont de l'assemblage. Il est fort probable que la firme de Cupertino se rapproche des entreprises avec lesquelles elle collabore déjà pour ses autres produits.



