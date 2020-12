AirPods Max : notre avis après quelques jours de test

Il y a 4 heures

Kévin Bilbo

3

Annoncés par "surprise" le 8 décembre dernier, les AirPods Max ont depuis lors fait couler beaucoup d'encre ! Entre un prix paraissant à priori trop élevé et une Smart Case au design plus que douteux, le premier casque supra-auriculaire d'Apple a eu droit à sa dose d'acharnement sur les réseaux sociaux. Toutefois, l'intégralité des coloris est maintenant en rupture jusqu'à fin février.



Malgré tout, nous avons réussi à mettre la main sur un exemplaire et après plus de trois jours d'utilisation intensive, voici nos premières impressions sur les AirPods Max !

Avertissement : Ne possédant aucun instrument de mesure professionnel, les tests réalisés dans le cadre de cet article ne peuvent être parfaitement objectifs.

Résumé des points forts et faibles du AirPods Max

Ce qu'on aime particulièrement sur les AirPods Max :

La qualité de fabrication et les matériaux utilisés

Le confort du casque (bandeau en tissus maillé, coussinets à mémoire de forme)

Le mode réduction de bruit

Le mode transparence, simplement le meilleur du marché

La qualité sonore, beaucoup plus équilibrée que sur le HomePod par exemple

L'égalisation adaptative

La couronne digitale pour régler le volume

Ce qu'on aime moins :

La "Smart" Case. Vraiment ?

L'absence du câble audio Lightning/Jack (à 39€ !)

Le volume maximum un peu trop faible parfois

L'impossibilité d'utiliser le casque sans batterie (même avec un câble)

L'absence de résistance à l'eau

Des matériaux premium

Dès la première ouverture de la boite des AirPods Max, la qualité générale de l'appareil surprend. Du bandeau en tissu mesh au sommet aux boitiers en aluminium en passant par une structure et des branches télescopique entièrement en acier inoxydable, aucun détail n'est laissé au hasard.



Et c'est justement de par l'utilisation de matériaux (beaucoup) plus premium et du design très singulier du casque, qu'Apple se démarque une première fois de ses concurrents grand public : le Bose 700 et le Sony WH100XM4 qui utilisent majoritairement du plastique.



Cependant, l'utilisation de l'aluminium et de l'acier n'est pas sans inconvénient : les AirPods Max pèsent 384 grammes ! A titre de comparaison, les casques énoncés précédemment ont une masse respective de 250 et 255 grammes, soit plus de 100g de différence.



A l'utilisation, les quelques grammes en trop de l'appareil ne se ressentent pourtant pas plus que ça, notamment grâce à la bande de tissu sur la partie supérieure du casque qui permet de distribuer plus uniformément le poids.

Une réduction de bruit époustouflante

Après s'être essayé à la réduction de bruit active (ANC) avec les AirPods Pro sortis l'année dernière, Apple remet le couvert avec ce nouveau produit. Et c'est magique !

Les coussinets aimantés en mousse filtrent à eux même une grande partie des bruits ambiants.



Le mode réduction de bruit était déjà très bien fait sur les écouteurs intra-auriculaires de la marque à la pomme, mais la taille du casque ainsi que les huit microphones présents sur le casque (six à l'extérieur, deux à l'intérieur) permettent une isolation quasi parfaite du bruit extérieur.



En effet, pour avoir déjà personnellement essayé plusieurs casques ANC par le passé (dont le Sony XM3 considéré comme un des meilleurs dans le domaine), les AirPods Max sont aisément un cran au-dessus et contrairement à ses confrères, il arrive à réduire une plus large gamme de sons (aussi bien graves qu'aigus).



De plus, Apple frappe également fort avec le mode Transparence, réellement transparent à l'inverse de tous ces concurrents où la fonctionnalité n'est vraiment pas agréable et naturelle. Avec l'AirPods Max en mode transparence, vous aurez simplement l'impression de ne pas avoir de casque sur la tête (les sons émis étant, en plus, spatialisés), voir même une meilleure audition qu'à l'accoutumée !



Concernant l'autonomie, l'autonomie de 20 heures d'écoute annoncée par Apple semble correspondre à l'autonomie de notre modèle.





On peut facilement basculer du mode réduction de bruit

au mode transparence grâce au bouton situé sur le boitier droit.

La qualité sonore

Après plusieurs montures d'écouteurs AirPods et deux HomePods, la marque à la pomme commence à avoir un peu d'expérience dans l'audio. Sans surprise, les AirPods Max délivrent un très bon son.

Egalisation adaptative

C'est en ce point que réside toute la magie des AirPods Max.

Sachant que les iDevices ne gèrent que les codecs audios SBC et AAC (des codecs de qualité moindre), le soit disant son "Hi-Fi" (pour Haute-Fidélité) du casque pouvait laisser dubitatif et le pire était donc à craindre. Pourtant, une fois le casque sur les oreilles, les deux puces H1 présentent dans chaque boitier font leur travail et analysent le contenu à la volée pour, au final, nous délivrer un son très propre et vraiment proche de ce que l'on pourrait attendre d'un véritable casque Hi-Fi (et les codes qui vont avec).



De plus, quel que soit le volume ou le type de musique que vous écoutez, il n'y a absolument aucune distorsion ! On regrettera toutefois, le niveau du volume maximal qui est un peu trop faible à mon goût.

Un son équilibré

A l'inverse des autres produits audios Apple, l'HomePod notamment, le son du casque supra-auriculaire est beaucoup plus équilibré avec notamment des bases moins écrasantes bien que profondes et, à ma grande surprise, des aigus brillants. Les médiums sont, à leur habitude, irréprochables. C'est donc du tout bon !

Audio spatialisé

Tout comme le mode Transparence, l'audio spatialisé n'est pas une nouvelle propre aux AirPods Max, mais le casque lui donne une toute nouvelle dimension grâce à une scène sonore beaucoup plus large que les AirPods Pro.



Cette technologie bien qu'encore peu rependue en France (seulement AppleTV+ et Disney+) est vraiment impressionnante et agréable à utiliser. L'immersion provoquée par le casque Apple quand on regarde un film d'action pourrait justifier l'achat à lui seul.

L'écosystème Apple

C'est le dernier argument de vente des AirPods Max. Comme on pouvait s'y attendre, le casque d'Apple reprend toutes les fonctionnalités de ses petits frères. On retiendra notamment la configuration très rapide, la bascule d'un appareil à un autre en quelques secondes à peine et le partage audio pour regarder un film à deux.



Les AirPods Max bénéficient également d'une version XXL de la couronne digitale de l'Apple Watch. Si son apparition sur le boitier droit de ce produit pouvait étonner à priori, il s'avère qu'elle est, au final, vraiment très agréable à l'utilisation.

Conclusion et avis sur les AirPods Max

Le résumé du début de l'article donne une idée déjà bien précise de la conclusion de cet article. Les AirPods Max sont vraiment très très bons dans tous les domaines et les utiliser est un vrai plaisir au quotidien.



La question du prix revient alors, mais je vous laisserai juger par vous-même si les matériaux et la finition de haute qualité, la qualité sonore et l'intégration profonde dans l'écosystème Apple justifient le tarif de 629€ ou non.



Si vous hésitez toujours, je ne peux que vous recommander de les essayer en personne si vous en avez l'occasion. Cela vous permettra de vous faire votre propre opinion.



Quelques liens pour acheter le casque AirPods Max :



N'hésitez pas à laisser votre avis si vous l'avez déjà essayé ou vos questions sur le produit dans les commentaires !

La fameuse "Smart Case" des AirPods Max !