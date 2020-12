Charge Fast propose la première batterie externe MagSafe

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

5

C'était la promesse d'Apple lors de la présentation des iPhone 12 et iPhone 12 Pro : l'écosystème MagSafe va permettre de nouveaux accessoires aimantés. Et bien le premier à en profiter s'appelle Charge Fast, une société spécialisée dans les batteries externes qui vient de lancer la première brique d'alimentation MagSafe pour iPhone 12 : la MagSafe Magnetic Power Bank.

MagSafe Magnetic Power Bank

L'accessoire MagSafe Magnetic Power Bank de Charge Fast est annoncée avec de charge sans fil de 15 W et même une charge de 20 W lorsqu'elle est connectée à un appareil via un câble. La batterie elle-même se charge par le port USB-C.



Tout comme le portefeuille MagSafe, vous pouvez installer cette batterie directement à l'arrière de votre iPhone 12 ou même sur un étui pour iPhone 12. Il est disponible en trois couleurs : bleu, vert et gris. Son design ressemble clairement à celui d'une valise en acier et est assez élégant. L'accessoire affiche une capacité de 5000mAH mais son poids n'est pas précisé. On imagine qu'il ajoute quelques centaines de grammes à l'iPhone. C'est assez logique vu qu'elle embarque deux bobines Qi et qu'elle affiche des dimensions généreuses (9,8 cm x 6,4 cm x 1,6 cm).

En revanche, il faut savoir que cette batterie n'est pas MFI, comprenez qu'elle n'a pas le tampon d'Apple. Cela ne l'empêche pas d'être fonctionnelle et d'être compatible jusqu'à l'iPhone 8 si vous avez une coque MagSafe.



La MagSafe Magnetic Power Bank est vendue au prix de 89,99 $ sur le site Web de Charge Fast, mais est actuellement en promotion au prix de 54,99 $.



Si vous avez un compte sur AliExpress, on peut la trouver moins chère ainsi que d'autres variantes.