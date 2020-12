Apple a fait pression pour une seconde émission avec Mariah Carey sur Apple TV+

Apple TV+ a été l'un des rares services de streaming à ne pas proposer une tonne de séries et de films de Noël. En réalité, la firme de Cupertino a préféré mettre toute sa concentration dans un gros projet... Une émission spéciale avec Mariah Carey et une dizaine d'invités. Le programme s'est rapidement placé en tête des programmes les plus visionnés dans 100 pays où Apple TV+ est disponible.

Mariah Carey de retour l'année prochaine ?

Quand on est une jeune plateforme de streaming avec un catalogue peu rempli, le moindre programme qui rencontre du succès fait l'objet d'un renouvellement immédiat. On l'a vu avec The Morning Show, See ou encore Servant. Pour les fêtes de fin d'année, Apple a proposé à ses abonnés l'émission "Mariah Carey's Magical Christmas Spécial". Pour de nombreuses personnes qui sont abonnées à Apple TV+, ça a été l'occasion de se retrouver autour d'un programme familial avec des stars comme Ariana Grande, Jennifer Hudson ou encore Snoop Dogg qui avaient donné de leur temps pour participer au grand rendez-vous de Noël d'Apple TV+.



Cette liste de VIP aura coûté très cher à Apple, d'après The Sun, l'émission a été financée à hauteur de 4,9 millions de dollars. Mais si ce coût paraît énorme, grâce à Mariah Carey's Magical Christmas Special, Apple a recruté énormément d'abonnés qui sont finalement restés après leur période d'essai. L'objectif était d'attirer de nouveaux fidèles avec un programme à grande audience, puisqu'ils restent pour découvrir les autres créations originales Apple. Le pari est réussi !

Au vu du succès de l'événement de Noël, Apple a eu envie de renouveler l'expérience avec toujours Mariah Carey aux commandes. D'après certaines sources bien renseignées des projets Apple TV+, l'entreprise aurait énormément insisté pour que Carey signe à nouveau pour une seconde émission spéciale.

Pour convaincre l'artiste et les invités, Apple aurait accepté d'augmenter le budget de la seconde émission, il se pourrait que celui-ci soit aux alentours de 5,5 millions, jusqu'à 6 millions ! Il faut dire que ce n'est pas les moyens financiers qui manquent...

Les sources ont expliqué :

Ils ont dépensé plus de [GBP] 4 millions pour le salon de cette année, mais l'année prochaine cela pourrait aller encore plus haut. Apple connaît la valeur de Mariah et est prêt à éclabousser l'argent pour rendre un suivi encore plus grand et meilleur.

Mariah Carey et ses invités pourraient être de retour dès l'année prochaine, toujours pour la période de Noël.

