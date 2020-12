Apple fait la pub de l'App Store au Japon pour 2021

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

L'année 2020 se termine du côté d'Apple mais la firme qui nous a proposé de nombreux produits est déjà tournée vers 2021 avec une première publicité.



A destination des japonais, la vidéo publiée sur Youtube met en avant l'App Store.

Une première publicité d'Apple pour 2021

La publicité de la firme à la pomme met en avant les possibilités apportées par l'App Store avec des applications et des jeux pour bien démarrer l'année. Autrement dit, le spot vise les nouveaux clients qui veulent de la productivité, des réseaux sociaux et des jeux. On aperçoit quelques icônes connues comme Twitter, Discord et des jeux appréciés au Japon et que l'on ne trouve pas forcément sur notre App Store comme Professional Baseball Spirits A. Concernant la musique, Apple a choisi l'artiste Ryohu et son morceau The Moment.



Enfin, sachez que depuis un moment, Apple tient un évènement shopping au Japon pour fêter la nouvelle année. Nous verrons si 2021 ne fait pas exception à la règle avec des cartes cadeaux offertes aux japonais lors de l'achat de produit en Apple Store. C'est la même opération que le Black Friday.