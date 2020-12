Nouvel échec de l'administration Trump dans l'interdiction de TikTok aux États-Unis

Hier à 20:01

Julien Russo

Ce dossier est en cours depuis cet été, mais même avec les meilleurs avocats des États-Unis, la Maison-Blanche n'arrive pas à faire interdire l'application de vidéos courtes TikTok sur iOS et Android. Après une première défaite, le gouvernement américain avait fait appel à la décision de justice qui avait ordonné à Apple et Google de laisser TikTok disponible sur l'App Store et le Google Play Store.

TikTok continue d'exister aux États-Unis

Fin août, TikTok avait contacté plusieurs potentiels acquéreurs pour racheter ses activités américaines, Byte Dance (la société mère) craignait une interdiction de l'app aux États-Unis. En effet, Donald Trump avait mentionné les risques d'espionnages du gouvernement chinois derrière l'application de divertissement. Suite à un premier échec, l'administration Trump avait fait appel à la décision de justice en novembre pour obtenir l'interdiction de TikTok.

Malheureusement pour le Président des États-Unis, le jugement d'appel a confirmé le premier verdict, TikTok restera en téléchargement sur iOS et Android. Le juge Carl Nichols du tribunal de district de Washington a déduit avec tous les éléments qu'ils possédaient que l'application de vidéos courtes de ByteDance ne représentait pas de menaces pour les Américains.

Du côté du ministère du Commerce, on est bien évidemment déçu de cette décision, on annonce cependant continuer à se conformer aux injonctions.



