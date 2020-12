Tesla ajoute un mode Boombox dans ses voitures

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Guillaume Gabriel

Tesla s'est fait connaitre dans le monde entier grâce à ses voitures électriques et quasi autonomes, qui comportent des merveilles technologiques. Ainsi, l'excentrique Elon Musk continue de mettre à jour ses véhicules, en amenant des nouveautés plus ou moins importantes.



La belle nouvelle, c'est que l'update de Noël est disponible depuis quelques heures, et très clairement, elle fait partie des mises à jour fun, mais pas très utiles...

Tesla lance le mode Boombox via une mise à jour

Les heureux possesseurs d'une Tesla récente peuvent donc découvrir un nouveau mode sur leurs voitures avec la dernière mise à jour en date. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette dernière est festive, puisqu'elle permet de diffuser de la musique via le système avec le haut-parleur pour les piétons.



Car oui, sur les dernières Model 3, il est désormais possible d'utiliser un haut-parleur pour prévenir les personnes autour de soi. Une solution qui a déjà le droit à une alternative avec le mode Boombox, permettant de faire profiter de sa musique à l'extérieur, sans avoir à baisser sa fenêtre.



Elon Musk ajoute également qu'il est possible de personnaliser les Klaxons pour une voiture à votre image. On sent que certains grincent des dents à la lecture de cet article...



