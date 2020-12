Disney+ : Un programme bien chargé pour janvier 2021

Disney+ a prévu de démarrer l'année en beauté avec une longue liste d'ajouts de programmes, mais aussi de créations originales très attendus. Le service de streaming au plus de 87 millions d'abonnés a dévoilé la liste des surprises qui vont arriver pour le mois prochain. Autant vous dire que vous n'allez pas vous ennuyer...

Découvrez les films et séries sur Disney+ en janvier

L'année 2021 va être revigorante pour les abonnés Disney+, avec l'arrivée de la nouvelle section "Star" qui va proposer du contenu plus mature dès le 23 février 2021, Disney va vous pousser à conserver votre abonnement d'ici là. Voici les programmes qui vont arriver le mois prochain...

Coco

On ne présente plus Coco, ce film d'animation qui se classe parmi les plus beaux et réussis dans la collaboration entre Disney et Pixar a explosé les entrées au cinéma et a marqué les esprits de millions de personnes à travers le monde.

Synopsis : Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.

Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon, mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…



Disponible dès le 15 janvier

Wandavision

Annoncé depuis plusieurs mois, Wandavision est la première série Marvel exclusivement réservée pour Disney+. La série créée par Jac Shaeffer mettra en scène Elizabeth Olsen, Paul Bettany et Kathryn Hahn. La minisérie avec seulement 6 épisodes va combiner des éléments de sitcom traditionnelle à ceux de l'Univers Marvel.

Synopsis : Wanda Maximoff alias Scarlet Witch et Vision sont des superhéros, vivant dans une banlieue idéalisée, mais commençant à soupçonner que tout n’est peut-être pas ce qu'il paraît être...



Disponible dès le 15 janvier

The Greatest Showman

1 nomination aux Oscars de 2018, 1 prix et 2 nominations au Golden Globes 2018, The Greatest Showman est l'un des chefs-d'oeuvre de notre époque. La comédie musicale avec Hugh Jackman, Michelle Williams et Zac Efron va débarquer sur Disney+. Préparez-vous à une soirée de folie !

Synopsis : The Greatest Showman célèbre la naissance du show-business et l’émerveillement que l’on éprouve lorsque les rêves deviennent réalité. Inspirée par l’ambition et l’imagination de P.T Barnum, voici l’histoire d’un visionnaire parti de rien qui a créé un spectacle devenu un phénomène planétaire.



Et ce n’est pas fini...

La liste s'allonge avec de nombreux autres programmes qui vont arriver le mois prochain. Vous allez retrouver :

Allo la Terre, ici, Ned (Saison 2) - Disponible le 1er janvier (série)

Marlin l'enchanteur - Disponible le 1er janvier (film d'animation)

Nos étoiles contraires - Disponible le 1er janvier (film)

Eragon - Disponible le 1er janvier (film)

Le Royaume des momies égyptiennes - Disponible le 1er janvier (documentaire)

Ferdinand le taureau - Disponible le 7 janvier (film d'animation)

Les figures de l'ombre - Disponible le 8 janvier (film)

Ultimate Supercar - Disponible le 8 janvier (série)

Nouveau départ - Disponible le 8 janvier (film)

Les Pyjamasques (Saison 3) - Disponible le 8 janvier (série)

Mega requin-marteau - Disponible le 8 janvier (série)

Un festin de requins - Disponible le 8 janvier (documentaire)

Vampirina (Saison 2) - Disponible le 15 janvier (série)

La légende des trois caballeros - Disponible le 15 janvier (série)

Pixar Popcorn - Disponible le 15 janvier (court-métrage)

Expédition Everest - Disponible le 15 janvier (documentaire)

La légende de Manolo - Disponible le 22 janvier (film d'animation)

Beat Battle - Disponible le 22 janvier (film)

Apollo : missions vers la Lune - Disponible le 22 janvier (documentaire)

Raven (Saison 3) - Disponible le 22 janvier (série)

Les 101 Dalmatiens - Disponible le 25 janvier (film d'animation)

Bluey - Disponible le 29 janvier (série)

La route de l'enfer : Norvège - Disponible le 29 janvier (documentaire)

Disney+ est disponible au tarif de 6,99€/mois sans engagement. Un abonnement annuel au tarif de 69,99€ est aussi disponible et vous fait économiser 15% ! Dès le 23 février 2021, votre abonnement passera à 8,99€/mois si vous souhaitez obtenir l'accès à "Star" une catégorie où vous aurez plus de contenus pour adulte.

