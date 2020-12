Une étude d'Apple a un peu trop abusé sur la collecte des données

L'année dernière, Apple a collaboré avec l'Université du Michigan pour proposer l'étude Apple Hearing Study. Celle-ci avait pour but de recueillir des données afin de comprendre la santé auditive chez les personnes qui sont fréquemment exposées à un environnement bruyant. Si Apple fait toujours attention dans ses partenariats, cette fois-ci la firme n'a pas réussi à anticiper ce qui vient de se produire...

La collecte des données est un sujet sensible à notre époque, celle-ci peut s'avérer être abusive dans certaines situations. Ça a été le cas dans l'étude Apple Hearing Study, l'Université responsable de la collecte des données a envoyé un mail à l'ensemble des participants pour leur notifier qu'une collecte imprévue de données avait eu lieu.

Ces données concernent :

Comme Apple a donné son feu vert pour cette étude, la firme a ouvert les portes pour la collecte de toutes ces données chez les participants de l'étude. L'entreprise ne se doutait probablement pas que la collecte irait bien trop loin et que celle-ci deviendrait abusive.

Ce qui est reproché aujourd'hui à l'Université du Michigan c'est d'avoir recueilli 30 jours de données supplémentaires par rapport à ce qui était écrit sur l'accord qu'ont signé les participants à l'étude. Dans le mail envoyé aux personnes concernées, Richard Neitzel, le chercheur principal de l'étude s'excuse et affirme qu'Apple n'avait pas l'accès aux informations recueilli par l'application Apple Research.

Voici le mail envoyé à tous les participants :

Merci de votre participation à l'étude Apple Hearing Study. Lorsque vous vous êtes inscrit à l'étude, vous avez donné votre consentement pour recueillir certains types de données sur le niveau sonore des écouteurs, le niveau sonore de l'environnement, la fréquence cardiaque et l'entraînement pendant le processus d'inscription. Ces données sont recueillies pour aider les chercheurs, énumérés dans le formulaire de consentement, à comprendre le lien entre l'exposition sonore à long terme et son impact sur la santé auditive. Nous avons récemment appris qu'en raison d'un bogue, après l'inscription à l'étude, l'étude Apple Hearing a involontairement recueilli jusqu'à 30 jours de données historiques pour ces types de données autorisées. L'étude n'a recueilli de données qu'après l'obtention de votre consentement. Toutefois, le formulaire de consentement à l'étude n'indique pas que des données historiques seront recueillies.

Le bogue a maintenant été corrigé avec une mise à jour de l'application d'étude et les données historiques reçues à ce jour ont été supprimées. Nous restons attachés à votre vie privée et continuerons à surveiller et à supprimer toute donnée historique supplémentaire si elle est reçue jusqu'à ce que vous mettiez à jour votre application Apple Research. Veuillez mettre à jour votre application Apple Research vers la dernière version ici, pour recevoir le correctif.

À aucun moment Apple n'a eu accès aux informations recueillies à partir de l'application Apple Research qui pouvaient vous identifier directement. Veuillez consulter le formulaire de consentement éclairé de l'étude pour plus de détails sur les données collectées, la façon dont vos données sont stockées et avec qui vos données pourraient être partagées aux fins de l'étude.