La PS5 en or de Caviar coûte plus d'un million d'euros

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alban Martin

8

Après l'iPhone 12 Apple 1 à 4999$ ou les AirPods Max à 108 000$, voilà que Caviar propose une PS5 en or 18 carats ! Pour la bagatelle de 1 million d'euros environ, vous aurez un véritable bloc en or de 20 Kg et une manette DualSense elle aussi retravaillée. Il s'agit d'un modèle unique, un seul exemplaire est prévu.

SI vous nous suivez, vous connaissez certainement l'entreprise russe Caviar qui est spécialisée dans la customisation de luxe et très bling-bling des derniers produits high-tech, même parfois avant qu'ils ne sortent. Mais la PS5 est certainement leur "chef d'oeuvre" avec pas moins de 8 plaques d'or 18 carats qui la rendent bien plus voyante et surtout encore plus volumineuse qu'elle ne l'était. Avec 20 kilogrammes d'or, la PlayStation 5 de Caviar ne ressemble à aucune autre console. Même la manette se pare d'or et de cuir de crocodile.

Un seul exemplaire estimé à 1 million d'euros

Si vous n'êtes pas effrayé par ce modèle hors du commun, sachez que le prix s'élève à plus de 1 million d'euros. si l'on tient compte du cours de l'or actuel (+ 50 000€ / kg). Caviar devrait communiquer le tarif final dans les prochains jours.



Voilà qui permet de relativiser le prix des AirPods Max vus hier à 108 000$... Et c'est aussi peut-être la solution aux problèmes de stocks actuels 😅.