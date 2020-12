Un brevet de clavier Apple aux touches digitales configurables

Medhi Naitmazi

Le mois dernier, Apple a breveté une nouvelle version de la Touch Bar avec la technologie Force Touch intégrée. Cette fois, le US Patent & Trademark Office a accordé à Apple un brevet pour un clavier Mac «reconfigurable» qui est constitué de petits écrans pour chaque touche, permettant au clavier d'afficher différents caractères selon les préférences de l'utilisateur.

Un clavier personnalisé en développement chez Apple

Bien que l'idée puisse ressembler à ce que fait actuellement la Touch Bar en haut du clavier, ce nouveau modèle fonctionnerait d'une manière différente. Les touches physiques seraient toujours là, mais le brevet montre que les touches contiennent un très petit écran pour afficher un signe au lieu d'étiquettes gravées régulières.



Comme l’indiquent les documents validés le 29 décembre, le brevet imagine un clavier avec des étiquettes dynamiques générées par des écrans à diodes électroluminescentes organiques avec des réseaux de pixels. Une Mini dalle OLED a chaque fois, le tout sous un écran de verre d’après le brevet. On ne s'attend pas à ce que ces écrans aient une haute résolution ou d'autres spécifications sophistiquées, car ils devraient être axés sur l'affichage des caractères de base et la faible consommation énergétique.



Cela permettrait aux utilisateurs de configurer différentes dispositions de clavier telles que pour les jeux, la programmation ou le montage vidéo. Apple pourrait également créer un modèle de clavier unique à utiliser dans le monde entier, car les touches de ce nouveau clavier pourraient afficher différents caractères en fonction des paramètres des utilisateurs. Azerty, Qwerty, et autre.



Il serait alors possible de basculer d’un format à un autre simplement et l’électronique adapterait alors l’affichage des touches.

Les illustrations des brevets révèlent qu'Apple envisage d'utiliser cette nouvelle technologie à la fois pour les claviers intégrés des MacBook et les claviers autonomes conçus pour les ordinateurs de bureau Mac, tels que l'iMac, le Mac mini et le Mac Pro.



N'oubliez pas qu'Apple enregistre souvent de nouveaux brevets sans lendemain, cela ne signifie donc pas nécessairement que ces fonctionnalités ou technologies seront ajoutées à un produit réel à l'avenir. Cependant, ces brevets spécifiques indiquent que la société travaille au moins sur de nouvelles choses pour améliorer ses claviers physiques - qui ont beaucoup souffert ces dernières années avec le clavier papillon qui est apparu en 2015 et a disparu en 2020.