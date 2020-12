Tesla propose 3 mois gratuits d'Autopilot pour vous convaincre de prendre l'option

Pour motiver les clients à souscrire à l'option Autopilot, Tesla va mettre en place un abonnement dès le début de l'année prochaine . Si le prix reste encore inconnu, on sait déjà qu'il sera possible d'y souscrire lors de l'achat du véhicule ou même plusieurs années après.

Prochainement disponible sous forme d'abonnement, Tesla a eu l'idée de mettre en place une période d'essai pour son option Autopilot qui est proposé lors de l'achat du véhicule. Elon Musk a confirmé dans un tweet la bonne nouvelle, il a expliqué que toutes les voitures Tesla livrées le 29, 30 et 31 décembre 2020 pourront bénéficier de 3 mois d'essai de l'Autopilot. Cette opération inédite s'arrêtera le 1er janvier d'après le CEO de Tesla.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.