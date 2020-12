Les ventes des MacBook en hausse durant l'année 2020

Guillaume Gabriel

Cette année 2020 a été grandement difficile pour bon nombre de personnes et de sociétés dans le monde à cause de la pandémie de la COVID-19 qui continue de faire des ravages. Seulement, certains marchés semblent tout de même profiter de la situation, notamment grâce à la hausse du télétravail.



Ainsi, Apple peut se vanter de faire une belle année 2020 en termes de ventes de ses MacBook, grâce à la raison invoquée plus haut, mais également grâce à l'arrivée de la puce M1.

MacBook : Apple fait une belle année 2020

Selon le cabinet italien Finaria qui vient récemment de publier une étude, Apple aurait fait une belle année grâce à ses MacBook, puisque la Pomme affiche 15,5 millions d’exemplaires vendus durant 2020. Il faut dire que la pandémie, qui a provoqué une hausse du télétravail a grandement contribué à ces beaux résultats.



L'arrivée de la puce M1, et donc de l'amélioration notable des machines portables, a également aidé à améliorer ces chiffres, malgré une arrivée tardive dans l'année. Ainsi, avec les ventes, Apple profiterait d'une hausse de 23% par rapport à l'année dernière et ses 12,6 millions d’exemplaires.



Selon les prédictions, la Pomme aurait même le droit à de meilleurs résultats en 2021 avec une planification prévue à 17,1 millions de ventes de MacBook.



Source