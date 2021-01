Apple aurait fixé le prix des AirTags à 49$ et l’étui à 20$

Il y a 8 heures

Medhi Naitmazi

Attendus de longue date, les AirTags d’Apple semblent être plus proche que jamais d’une sortie avec cette fois une information sur leur prix. Et comme la plupart des produits Apple, ce ne sera pas donné. On parle de 49$ l’unité et même d’un supplément pour l’étui de rangement. Sans oublier la pile à changer tous les deux ans.

Un prix haut placé pour les Apple AirTags

C’est le compte LeaksApplePro qui nous apprend que les AirTags seront vendus au prix de 49 dollars l'unité. Et si vous voulez l'étui de rangement, comptez un supplément de 20 dollars. En euros, les prix devraient être similaires, comme ce fut le cas pour le HomePod mini qui est vendu 99$ et 99€. On se dit d’ailleurs qu’un AirTag avec étui serait pratiquement aussi cher qu’une petite enceinte de la marque.



A titre de comparaison, ces prix supposés sont bien supérieurs à ceux de la concurrence. Tile, le leader du marché, en vend quatre pour 70 euros. Et la version Pro est vendue 35 euros pièce.

Les AirTags sortiront en 2021

Pour justifier ce tarif, Apple proposera des fonctionnalités inédites ainsi que de meilleures performances notamment grâce à la puce U1 à bande de fréquence ultra large que l'on retrouve également sur l'Apple Watch, l’iPhone et le HomePod mini. Elle permet une localisation plus fine et des interactions plus naturelles, tout en consommant très peu d’énergie.

Une fois dans la nature, dans votre sac, sur vos clefs ou dans tout autre objet de valeur, les AirTags pourront être localisés avec précision grâce au parc d'iPhone en circulation qui établiront un réseau maillé sécurisé pour faire rebondir l’information jusqu’à votre iPhone et l’application Localiser qui devrait permettre de suivre vos objets et de les retrouver en réalité augmentée. On pourra certainement configurer des alertes quand les objets quitteront une zone.



Les traqueurs AirTags devraient être présentés par Apple courant 2021, probablement en mars prochain. Qui est intéressé par ce nouveau produit ?