Apple planche sur des AirTags à porter pour suivre sa santé

Les AirTags d'Apple sont devenus un élément essentiel de l'écosystème de l'entreprise, les clients s'appuyant sur ces petits traceurs pour savoir où se trouvent leurs objets favoris à tout moment, que ce soit un vélo, une voiture, un bagage ou même un animal de compagnie. Cependant, un document récent qu'Apple pourrait être en train de développer une version portable pour l'analyse de la santé.

Un brevet sur des AirTags 2

Notre confrère de Patently Apple a dégoté une demande de brevet intéressante à propos de ce nouveau phénomène. Le brevet original pour un AirTag portable a été déposé par la société de Cupertino en 2020. Dans cette dernière, il est dit qu'Apple est en train de développer un appareil portable qui peut être placé sur différentes parties du corps de l'utilisateur.

Ces AirTags sont censées lire et analyser un éventail de mesures de l'utilisateur allant de la posture à l'exposition au soleil, en passant par la thérapie physique, le suivi de la condition physique, le suivi des mouvements, etc. En outre, des applications biométriques et médicales pourraient également être mises en œuvre, un peu comme ce qu'on peut avoir sur l'Apple Watch qui est capable de suivre les objectifs de fitness et de fournir des informations sur la santé en temps réel. Il en sera probablement de même avec d'éventuels futurs AirPods.



Apple ne semble pas presser à l'idée de lancer ce dispositif. La société a initialement déposé la demande de brevet sous le nom de ses ingénieurs, et ce depuis plus de trois ans. Toutefois, la firme apparaît désormais sur le brevet américain.



Bien entendu, rien ne garantit que ce wearable verra le jour en tant que produit grand public. Apple fait breveter une multitude d'idées et d'appareils tout au long de l'année. Cependant, comme Apple continue d'investir dans les applications de santé et de bien-être, il ne serait pas surprenant de le voir débarquer lors d'un keynote, pourquoi pas à la WWDC 23 ou bien à la rentrée avec l'iPhone 15. Qu'en dites-vous ?