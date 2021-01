Les nouveautés Apple en 2021 : iMac, AirTags, AirPods 3, iPhone 13, iPad MiniLed...

Il y a 5 heures

Après une année 2020 aussi riche, Apple prépare la suite en 2021 avec pratiquement autant de nouveautés pour les clients. On s’attend à un focus sur le Mac et la transition Apple Silicon avec de nouveaux modèles d'iMac et de MacBook Pro. Nous pouvons également compter sur de nouveaux modèles d'iPhone 13, l'Apple Watch Series 7, des AirPods mis à jour, une nouvelle Apple TV 4K, des traqueurs AirTags, et plus encore.



Voici tout ce que prévoit Apple en 2021 sur la base à la fois des rumeurs actuelles et des informations divulguées en 2020.

Mac 2021

iMac

Apple travaille sur plusieurs nouveaux modèles d'iMac dotés de puces Apple Silicon, y compris des modèles haut de gamme et d'entrée de gamme. Il y a eu des rumeurs sur un ‌iMac‌ repensé qui dispose d’un look proche des derniers iPad Pro avec des bords plus minces et une taille d'écran de 23 à 24 pouces.



Ce Mac pourrait remplacer le modèle actuel de 21,5 pouces, qui aurait probablement à peu près la même taille physique que la version existante si Apple réduisait considérablement la taille du cadre.



Pour les performances, Apple travaille sur des conceptions de puces M1 avec jusqu'à 16 cœurs haute puissance et quatre cœurs haute efficacité, mais les modèles de bureau haut de gamme pourraient même avoir jusqu'à 32 cœurs haute performance, remplaçant peut-être l'iMac Pro. Apple travaille également sur des améliorations significatives des performances du GPU.

MacBook Pro

Apple développe également des modèles de MacBook Pro repensés qui pourraient être disponibles dans des tailles d'écran de 14 et 16 pouces, remplaçant les modèles de MacBook Pro 13 et 16 pouces existants. Maintenant que le MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme est doté d'une puce ARM, Apple devrait étendre les puces maisons au reste de la gamme MacBook Pro.



Les deux modèles pourraient avoir des cadres plus minces autour de l’écran, et même proposer un rétro éclairage mini-LED, ce qui pourrait apporter des améliorations majeures sur la qualité d'affichage.



Les écrans mini-LED utiliseront environ 10 000 LED, chacune d'une taille inférieure à 200 microns. Le miniLED permettra en fin de compte des conceptions de produits plus minces et plus légères, offrant bon nombre des mêmes avantages que l'OLED, comme une meilleure gamme de couleurs large, un contraste et une plage dynamique élevés, et une gradation locale pour des noirs plus vrais et un contraste supérieur.

iPad 2021

iPad Pro

Il y a des rumeurs persistantes suggérant qu'Apple travaille sur une nouvelle version de l'iPad Pro de 12,9 pouces, la tablette devant recevoir elle aussi un écran miniLED. La plupart des rumeurs se sont concentrées sur l'iPad 12,9 pouces, mais il est possible qu'un modèle 11 pouces rafraîchi soit également en préparation.



Les bienfaits d’un tel écran sur tablette seront les mêmes que sur le MacBook Pro cité juste au-dessus à savoir un meilleur contraste, des noirs plus profonds, des couleurs plus variées, etc.



En plus de l’écran miniLED, l'iPad Pro 2021 pourrait inclure la connectivité 5G, et il devrait avoir une puce A14X plus puissante, similaire à la puce utilisée dans les Mac ‌M1‌. Nous avons également entendu des rumeurs concernant un nouvel Apple Pencil en noir, mais cette information n'a pas encore été confirmée.

iPad Mini 6

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple travaille sur une nouvelle version de l'iPad mini qui pourrait mesurer entre 8,5 et 9 pouces, peut-être grâce à une réduction de la taille du cadre du modèle actuel de 7,9 pouces.



Ce modèle pourrait inclure un écran miniLED, car Apple apporterait la technologie à plusieurs modèles de la gamme ‌iPad‌. Un écran mini-LED permettrait un design plus fin et plus léger sans compromettre la qualité d'affichage. Et améliorer considérablement cette dernière. Le reste est encore flou mais certainement une puce A14 et un design façon iPad Air 4.

AirPods 2021

Airpods 3

Apple travaille sur des AirPods de troisième génération qui ont une forme similaire à celle des AirPods Pro, avec une tige plus courte et des embouts en silicone remplaçables pour s’adapter à vos oreilles et proposer une réduction passive du bruit.



Alors que les nouveaux ‌AirPods‌ devraient ressembler aux ‌AirPods Pro‌, les écouteurs de troisième génération seront plus abordables et manqueront de fonctionnalités haut de gamme telles que l'annulation active du bruit. Apple développerait une nouvelle puce pour les AirPods 3 afin d’améliorer la durée de vie de la batterie.



Les AirPods 3 seront lancés au premier semestre 2021, probablement au premier trimestre.

AirPods Pro 2

Apple développe une nouvelle version des AirPods Pro qui pourrait présenter un design plus compact et une nouvelle puce sans fil.



La version de nouvelle génération pourrait éliminer la tige courte qui dépasse du bas, ce qui donnerait une forme plus arrondie et plus proche dans des écouteurs true wireless concurrents de sociétés telles que Google et Samsung.



Sur la base de fuites récentes, il est possible que les ‌AirPods Pro‌ 2 soient disponibles en deux tailles, mais cela reste à confirmer. Tout comme le coloris noir.

iPhone 2021

iPhone 13

En 2021, nous attendons quatre modèles d'iPhone 13 dans les mêmes tailles que les modèles d'iPhone 12 avec deux modèles de 6,1 pouces, un modèle de 6,7 pouces et un modèle de 5,4 pouces. Deux de ces iPhones seront des iPhone 13 Pro haut de gamme et deux seront des modèles plus abordables.



On s'attend à ce qu'Apple conserve le style général, mais au moins l'un des iPhone 2021 pourrait potentiellement abandonner le port Lightning. Apple a travaillé sur un iPhone sans port et un tel appareil se limiterait à l’utilisation des chargeurs basés sur Qi ou un chargeur MagSafe.



Les nouveaux iPhone 2021 pourraient avoir des écrans 120Hz ProMotion pour des performances plus fluides, ainsi qu'une nouvelle technologie de caméra, une puce A15 plus rapide et une puce modem 5G améliorée de Qualcomm.



Il y a eu quelques rumeurs indiquant qu'Apple travaille sur des iPhone avec à la fois Face ID et Touch ID sous l’écran et il est possible que 2021 soit l'année du bi-biométrique. On pense également qu’Apple prévoit un coloris marron / bronze. Ils sortiront tous sous iOS 15, bien évidemment.

iPhone SE Plus

Apple a présenté une nouvelle version de l'iPhone SE avec un design de style ‌iPhone‌ 8 en 2020, et en 2021, nous pourrions obtenir une version «Plus» repensée de l'appareil.



L'analyste Ming-Chi Kuo dit qu'Apple travaille sur un iPhone SE‌ Plus qui présente un design plein écran, pas de Face ID et un capteur d'empreintes digitales Touch ID intégré au bouton d'alimentation situé sur le côté de l'appareil. Comme l’iPad Air 4.



Le nouvel appareil devrait disposer d'un écran de 6,1 pouces, de deux caméras et peut-être d'un support 5G, ce qui le rendrait également similaire à l'iPhone 12. Selon les rumeurs, il arriverait au début de 2021, mais Kuo pense maintenant qu'il verra un lancement au second semestre 2021. Apple pourrait faire un carton avec cet iPhone à 489€.



Les autres nouveautés : Apple TV 4K, AirTags, Apple Glass et Apple Watch 7

Apple Watch 7

Apple présente chaque année de nouveaux modèles de montres intelligentes, et en 2021, nous attendons l'Apple Watch Series 7. Nous ne savons pas grand-chose sur la série 7 pour le moment, mais de nouvelles fonctionnalités de santé sont possibles, tout comme un design avec de faux boutons entièrement gérés par le Taptic Engine afin d’améliorer l’étanchéité.



Apple a recherché une méthode pour mesurer de manière non invasive la glycémie, mais on ne sait pas encore si ce type de capteur sera inclus dans l'Apple Watch 2021.



En plus de la série 7, il est possible que nous puissions également découvrir une nouvelle version de l'Apple Watch SE. Apple a présenté l’Apple Watch SE en 2020 en tant qu'alternative moins coûteuse à la Series 6 qui contient encore une technologie principalement moderne.

Apple TV 4K 2

La dernière mise à jour d'Apple TV est arrivée en 2017, cela commence à faire long.

Plusieurs sources ont récemment suggéré que nous pouvons nous attendre à voir un nouveau modèle en 2021.



Les rumeurs indiquent que la prochaine génération d'Apple TV 4K pourrait être équipée d'une puce A12X Bionic ou de la même puce A14 utilisée dans les iPhones 12. Une puce plus puissante permettrait à l’Apple TV d'offrir de meilleures performances pour les jeux iOS.



Les modèles Apple TV 2021 pourraient également avoir plus de stockage, avec des options de 64 et 128 Go, et une nouvelle télécommande. Elle pourrait avoir une fonction Localiser pour retrouver la télécommande lorsqu'elle est perdue à l'intérieur de la maison, et il y a aussi des rumeurs d'une puce U1, quelque chose également ajouté au HomePod mini. Comme le ‌HomePod mini‌, le boîtier Apple TV‌ sert de hub domestique, ce qui pourrait expliquer pourquoi Apple prévoit d'inclure une puce U1.



La puce U1 permet une prise en charge ultra large bande pour une meilleure perception spatiale entre les appareils, avec la fonction permettant de calculer la distance entre deux appareils en fonction du temps nécessaire à une onde radio pour passer EDF l’un à l’autre. Il est plus précis que le suivi via Bluetooth LE et WiFi et peut être utilisé pour un positionnement intérieur pour contrôler les appareils intelligents.

Airtags

Les AirTags, les traqueurs concurrents de Tile, sont en préparation depuis un certain temps. Les ‌AirTags‌ étaient initialement attendus pour 2020, mais la pandémie a apparemment changé les plans de la firme.



Les ‌AirTags sont de petits traqueurs équipés de Bluetooth et conçus pour se fixer à des objets importants mais facilement perdus comme des portefeuilles, des sacs et des clés. Les ‌AirTags‌ (et les éléments auxquels ils sont attachés) peuvent être suivis directement dans l'application ‌Localiser‌ aux côtés des iPhones, iPads et Macs, afin que vous puissiez garder un œil sur tous vos biens importants en un seul endroit.



Des informations sur ‌AirTags‌ fuient depuis la sortie d'iOS 13, mais nous ne savons toujours pas à quoi ressembleront les AirTags‌. Sur la base de quelques images simples trouvées dans iOS, il peut s'agir de petites balises circulaires avec Bluetooth intégré et prise en charge ultra-large bande. L'ultra large bande, une fonctionnalité introduite pour la première fois dans la gamme iPhone 11, est essentielle car les iPhones dotés d'une puce U1 pourront suivre les «AirTags» avec beaucoup plus de précision que le Bluetooth seul.



Les ‌AirTags‌ pourraient se fixer à des éléments avec des anneaux ou de l'adhésif, et les traqueurs de la taille d'un bouchon de bouteille seraient livrés avec un porte-clés comportant une pochette en cuir, ce qui pourrait être l'une des méthodes de fixation. Concernant le prix, on parle de 49$ par Airtag.

Apple Glass

Nous savons qu'Apple travaille sur une sorte de casque de réalité augmentée ou de lunettes intelligentes, mais le moment où ce produit AR porté sur la tête sera lancé reste un mystère.



Il n'y a pas eu beaucoup de rumeurs sur les lunettes de réalité augmentée ces derniers temps, mais les dates de lancement vont de fin 2021 à 2023, il y a donc une chance que nous voyons cet appareil de réalité augmentée cette année.



Les rumeurs indiquent qu'il y a deux projets en cours qui incluent des lunettes intelligentes et un casque séparé, ce dernier étant censé être lancé en premier. Selon les rumeurs, le casque serait similaire à l'Oculus Quest de Facebook, mais avec un design plus élégant et plus léger.



On dit qu'il comprend un écran haute résolution avec des caméras intégrées, ainsi que des technologies telles que la numérisation environnementale 3D et la détection humaine avancée. Apple vise à créer un App Store pour le casque avec un accent sur les jeux, le contenu vidéo en streaming et la vidéoconférence.



Mais concernant les lunettes Apple Glass, malgré les nombreux brevets déposés, il va falloir patienter.

Pour le reste, nous ne sommes pas à l’abri de surprises avec des produits ou services dont nous n’avons pas encore entendus parler. Quels sont les produits les plus importants de cette année d’après vous ? Dites-nous tout dans les commentaires !