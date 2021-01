Apple fait appel à Qibi pour les antennes mmWave des iPhone 13

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Si Apple a rapidement réagit après les émeutes qui ont éclaté à l'usine de Wistron en Inde le mois dernier avec notamment trois rapports sur l'étendue des dommages et une mise à pied de son fournisseur, elle n'a pas fait une croix sur ce dernier. Wistron a récemment reçu de bonnes nouvelles de la part d'Apple concernant de futures commandes pour les iPhone 13.

Qiqi qui appartient à Wistron entre dans la danse de l'iPhone 13

Aujourd'hui, un rapport sur la chaîne d'approvisionnement de Taiwan révèle qu'une société appelée Qiqi a reçu une commande importante d'antennes à ondes millimétriques pour l'iPhone 13, ce qui pourrait signaler l'extension de cette technologie à davantage de modèles d'iPhone cette année. Apple travaille également avec des sociétés de télécommunications étrangères dans l'espoir d'étendre éventuellement les antennes à ondes millimétriques aux iPhones dans le monde au cours des prochaines années.



Selon le rapport, le groupe Wistron a investi dans l'usine Netcom Qiqi et est maintenant entré pour la première fois dans la chaîne d'approvisionnement de l'iPhone pour les antennes à ondes millimétriques, partageant cette année une part du gâteau avec le géant de l'électronique japonais Murata Manufacturing Co. Wistron détient environ 22,6% des actions et est le principal actionnaire unique.



Le président de Qiqi, Xie Hongbo, qui était autrefois PDG de NeWeb Corporation de Wistron, a annoncé lors de la conférence juridique il y a quelques jours que les expéditions de produits liés à la 5G augmenteraient considérablement cette année, en particulier sur le marché américain où des antennes liées aux ondes millimétriques sont utilisées. Il est optimiste que les revenus de la 5G représenteront une plus grande proportion de cette année qu'en 2020. Deux à trois fois plus, révélant vaguement qu'une commande importante avait été faite. Ce serait alors la première fois qu'une entreprise taïwanaise travaille sur ce type de composants pour Apple.

Par rapport à la 5G sub-6Ghz grand public, l'onde millimétrique - ou mmWave - apporte la ultra-haute vitesse, une faible latence et une connexion plus large. C'est la «vraie 5G», ce qui incite Apple à investir activement.



Du côté de Qiqi, elle travaille dans le domaine des ondes millimétriques depuis de nombreuses années, et son expertise ont tapé dans l'oeil de la firme de Tim Cook. Qiqi avait fait une percée dans les antennes des ordinateurs portables, avec une part de marché mondiale pouvant atteindre 35%. En outre, Qibi coopère étroitement avec Qualcomm, notamment des équipements 5G, des véhicules 5G et des produits Wi-Fi 6, 6E. Le développement et la conception des puces Qualcomm sont également devenus l'un des facteurs clés pour Qiqi remportant la commande d'antennes à ondes millimétriques de l'iPhone 13.



Alors que les gouvernements et les entreprises de télécommunications de divers pays ouvrent successivement le spectre d'ondes millimétriques 5G et construisent des réseaux d'ondes millimétriques 5G, Apple continue d'investir dans la recherche et le développement de technologies connexes. La série iPhone 13 de cette année devrait améliorer les ondes millimétriques afin de le proposer sur plus de marché. En France, ces fréquences ne sont pas installées et il faudra certainement patienter quelques années avant d'avoir des débits dépassant le gigabit.