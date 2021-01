Casque Sony WH-CH710N à réduction de bruit : promo à 99€

Il y a 6 heures

Alban Martin

En dessous des XM3 et désormais XM4, Sony propose les casques moyenne gamme avec le WH-CH710N qui s'affiche en promotion à 99€ au lieu de 149€. Ce modèle au bon rapport qualité-prix est très prisé des étudiants et autres budgets.

Si vous êtes à la recherche d’un casque sans fil avec ANC et prix contenu, le Sony WH-CH710N est fait pour vous.

Le Sony WHCH710N est en promo

Entre les premiers prix et les casques haut de gamme à réduction de bruit active comme le AirPods Max ou Sony WH-1000XM4, le petit Sony est très bien placé avec une belle technologie, un bon son et un design élégant.



En un clic sur le bouton NC, vous pouvez passer de la réduction de bruit passive à l'ANC grâce aux micros qui équipent le casque du nippon. Ces derniers sont également utiles pour passer des appels, ou bien de communiquer avec l’Assistant Google ainsi qu’Alexa afin de contrôler la lecture mais également poser des questions comme la météo, le temps de trajet, ect.



Le casque circum-aural de Sony est équipé de diaphragmes de 30 mm qui offrent un son riche en partie amélioré par la technologie DSEE qui ne compresse pas le son. De même, la puce NFC facilite l'apparaisse Bluetooth.



Côté autonomie, comptez 35 heures et une charge rapide qui vous permet de gagner une heure d’écoute en 10 minutes. Pas mal !



PS : il existe une version juste un peu moins chère à 79€ chez Amazon qui propose une finition légèrement inférieure.



Les + :