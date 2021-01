Huawei a l'interdiction d'installer ses équipements 5G en Suède

Il y a 1 heure

Julien Russo

2

Tout a commencé par les États-Unis et la peur s'est progressivement répandue en Europe. Depuis que Donald Trump livre une véritable bataille contre la Chine et ses entreprises (surtout Huawei), beaucoup de pays se sont posé des questions sur la bonne idée ou non de déployer des infrastructures 5G de Huawei. Il faut dire que tout le trafic internet de nos smartphones, tablettes et montres connectées passent par ces équipements et cela pourrait s'avérer être un atout pour l'espionnage si le gouvernement chinois est un peu curieux...

La Suède bannit Huawei pour la 5G

Huawei était motivé, ses équipes et ses équipements étaient prêts à être déployés aux États-Unis et dans toute l'Europe, mais le sort en a décidé autrement... À cause de la mauvaise réputation du gouvernement chinois, trop de pays craignent un espionnage s'ils autorisent le déploiement des infrastructures 5G de Huawei. Le dernier pays à avoir refusé que ses opérateurs collaborent avec la firme chinoise, c'est la Suède.

Tout comme les autorités britanniques, le régulateur suédois a expliqué qu'il ne voyait pas du bon oeil un partenariat entre les opérateurs suédois et l'équipementier Huawei. Il s'agirait là de protéger la vie privée de la population ainsi que les réseaux informatiques du pays.



Börje Ekholm le directeur général d'Ericsson a bien évidemment été ravi que son gouvernement choisisse une entreprise locale pour le déploiement national, cependant il y a une certaine peur que maintenant la Chine organise des représailles. En effet, pourquoi la Chine autoriserait Ericsson à déployer ses infrastructures 5G si une entreprise chinoise est bannie en Suède alors qu'elle a prouvé à de multiples reprises sa bienveillance à l'égard de la sécurité de ses équipements.

Dans une interview au média français Le Figaro, Börje Ekholm déclare :

J'espère qu'il n'y aura pas d'impact. J'espère que nous pourrons continuer notre activité en Chine. La Chine représente 8% de notre chiffre d'affaires. Pour nous, c'est une question d'importance stratégique de pouvoir y être présent.

Si cela est une bonne nouvelle pour Ericsson qui va pouvoir générer un gros chiffre d'affaires grâce aux différents accords avec les opérateurs locaux, la firme n'ose imaginer un seul instant perdre brutalement 8% de ses revenus avec une interdiction de Pékin !

Ericsson a pris la défense de son concurrent et a entamé de longues discussions avec le régulateur télécom du pays, l'objectif de cet échange qui a duré plusieurs semaines était de ne pas bannir Huawei, mais de laisser une chance à l'entreprise chinoise.



Malheureusement, le régulateur n'a rien voulu entendre et a confirmé l'interdiction des équipements 5G de Huawei dans toute la Suède. Du côté d'Ericsson on se dit "outrée" de cette décision et on explique qu'aucun pays européen n'a exclu Huawei comme la Suède l'a fait.

Notre âme est en Suède, c'est la base d'Ericsson. Mais si la Suède ne soutient pas le libre-échange, c'est une complication pour nous. Nous faisons 99% de notre chiffre d'affaires hors de Suède.



La direction d'Ericsson a appelé le régulateur suédois à revenir sur sa décision et laissé Huawei déployer ses infrastructures dans le pays. Le risque évoqué est bien évidemment une rupture brutale sur la coopération économique entre les deux pays. De plus, si le gouvernement chinois prend des décisions similaires, cela serait une catastrophe pour les entreprises suédoises qui ont une importante activité en Chine.



En France aussi la méfiance est d'actualité, contrairement à la Suède et au Royaume-Uni, l'interdiction totale de Huawei n'a pas été prononcée, mais une sanction est entrée en vigueur il y a quelques mois. Celle-ci concerne les environs des sites sensibles, SFR, Bouygues Telecom, Orange et Free Mobile n'ont plus le droit d'installer des équipements 3G/4G/5G de Huawei à proximité des bases militaires, des lieux de pouvoirs ou encore des centrales nucléaires.



Source