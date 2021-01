Apple dépose un brevet pour recharger un iPhone avec un Mac

Disponible dans l'univers Android depuis plusieurs années, il y a une fonction qui manque terriblement sur les iPhone, c'est la recharge inversée. En effet, sur de nombreux smartphones commercialisés, il est possible de récupérer de l'autonomie à partir d'un autre appareil, le tout sans câble ou même adaptateur secteur ! Apple n'a jamais ignoré cette fonction et travaille même sur une recharge inversée qui serait exclusive à son écosystème.

La recharge inversée entre iPhone, iPad, Mac et Apple Watch

Comme à son habitude, Apple protège ses avancées technologiques à travers les dépôts de brevet. En général, les brevets déposés sont dévoilés plusieurs années après, c'est justement le cas avec ces deux brevets qui ont été enregistrés en 2016 et qui viennent d'être dévoilé publiquement aujourd'hui.

On y retrouve des informations très intéressantes qui expliquent comment Apple pourrait exploiter la recharge inversée entre ses produits.

Le fonctionnement décrit par les ingénieurs d'Apple est assez simple, l'entreprise utiliserait des bobines de charge inductive dans chacun de ses produits compatibles. Elles pourraient être placées à l'avant et à l'arrière de l'iPad (par exemple), cela permettrait de recharger son appareil dans différentes positions avec un autre.

Le résumé du brevet veut tout dire...

Dispositif électronique et procédés de charge inductive d'un dispositif électronique à l'aide d'un autre dispositif électronique externe. Le dispositif électronique peut comprendre un boîtier, une batterie positionnée à l'intérieur du boîtier et une bobine inductive couplée à la batterie. La bobine inductive peut avoir deux modes de fonctionnement ou plus, y compris un mode de fonctionnement de la réception de l'alimentation pour la réception sans fil de l'alimentation et un mode de fonctionnement de la transmission de la puissance pour la transmission sans fil de l'alimentation. Le dispositif électronique peut également avoir un contrôleur couplé à la bobine inductive pour sélectionner l'un des modes de fonctionnement.

Côté MacBook, deux bobines seraient placées à droite et à gauche du trackpad, ce qui permettrait par exemple de charger à gauche un iPhone et à droite une Apple Watch ! Bien évidemment ce pourrait être les vôtres comme ceux de votre collègue de travail, tant que ce sont des appareils Apple, il n'y a aucun problème...

Pour l'instant, dans l'univers Apple, la recharge inversée reste plus un rêve qu'une réalité, mais cette nouveauté pourrait prochainement arriver et apporter un petit coup de pouce au cas où vous n'avez plus de batterie dans votre iPhone en fin de journée.



