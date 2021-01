Apple ferme tous ses Apple Store au Royaume-Uni

Il y a 3 heures

Julien Russo

"Incontrôlable", c'est le mot qui définit la nouvelle variante du Covid-19 qui touche en ce moment le Royaume-Uni. Dans une allocution qui a eu lieu hier en fin de journée, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé la mise en place d'un confinement total pour stopper la propagation du Covid-19. L'ensemble des magasins et restaurants vont devoir fermer jusqu'à la mi-février (au minimum), une catastrophe pour l'économie, mais une nécessité pour ralentir le virus.

Apple ferme tous ses Apple Store anglais

Le Royaume-Uni a tout fait pour éviter d'en arriver là, mais malgré les récentes mesures qui avaient pour but de ralentir la propagation du Covid-19, rien n'a fonctionné. Boris Johnson a décidé hier soir de passer au niveau supérieur, le Premier ministre a annoncé dans une allocution à la télévision que le pays passait au niveau maximal du confinement.

Cela veut dire que toutes les maternelles, écoles et collèges sont fermés, que les examens sont annulés et que seuls les déplacements exceptionnels sont autorisés.

Tous les magasins devront fermer à partir de mercredi minuit. Un coup dur pour les commerçants qui espéraient voir le bout du tunnel après une année chaotique !



La firme de Cupertino est contrainte (comme tous les autres) de demander à ses équipes de rester chez soi et de faire du support par téléphone. L'entreprise n'est même pas autorisée à proposer des récupérations de commande en clic and collect pour les commandes réalisées sur son Apple Store en ligne.

Apple a informé sur son site la fermeture exceptionnelle de toutes ses boutiques en raison de la situation qui touche en ce moment le Royaume-Uni.

Bien évidemment, les Anglais pourront toujours acheter des produits Apple, mais uniquement sur internet. En effet, l'Apple Store en ligne reste accessible, comme les sites des nombreux revendeurs. Il s'agit là de la seule solution pour que l'économie continue (un peu) à vivre pendant cette douloureuse période qui va durer 1 mois et demi.

Sur le site d'Apple, tous les Apple Store du Royaume-Uni ont la note suivante en tête de fiche :

Fermé temporairement Nous sommes temporairement fermés. Achetez en ligne avec une livraison gratuite sans contact et visitez l'assistance Apple pour obtenir de l'aide sur les produits et services. Nous nous réjouissons de vous accueillir à nouveau dès que possible.

Selon Boris Johnson, ce nouveau confinement est obligatoire pour stopper l'affluence de nouveaux patients dans les hôpitaux britanniques. Les services d'urgences et de réanimations sont débordés depuis le début du mois de décembre, de plus la situation ne devrait pas s'améliorer après Noël et le Nouvel An où de nombreux regroupements familiaux ont eu lieu.