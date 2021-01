Apple Glass : la seconde phase de développement est enclenchée

Il y a 5 heures

Alban Martin

Apple est sur le point d'entrer dans la deuxième phase de développement d'un prototype de lunettes de réalité augmentée, selon un nouvel article préliminaire de DigiTimes. Le rapport complet devrait être publié d'ici demain avec plus de détails sur les futures Apple Glass.

Les lunettes d'Apple entrent dans une nouvelle phrase de développement

En juin 2020, Mark Gurman de Bloomberg a rapporté qu'Apple développait à la fois un casque AR / VR et des lunettes AR. Gurman a déclaré que les prototypes du casque d'Apple ressemblaient à une version plus petite de l'Oculus Quest de Facebook, tandis que les lunettes seraient plus élégantes et légères, façon Google Glass. Lors d'une réunion interne, Apple aurait déclaré que le casque pourrait être annoncé en 2021 et commercialisé en 2022, tandis que les lunettes sont attendues en 2023 au plus tôt.



Le journaliste de Bloomberg a expliqué que les lunettes d'Apple superposeraient des informations telles que des messages et des cartes devant les yeux du porteur, et que les utilisateurs pourront contrôler les lunettes avec Siri. Son rapport a ajouté qu'Apple prévoyait un App Store pour son casque AR / VR, mais il n'a pas indiqué si la vitrine s'étendra aux lunettes.



Plus tôt cette semaine, l'analyste Ming-Chi Kuo a déclaré que les fournisseurs d'Apple se préparaient pour un appareil de réalité augmentée non spécifié en 2021. Kuo s'attend également à ce que les traqueurs AirTags d'Apple, les nouveaux AirPods Pro 2 et AirPods 3, les modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec Apple Silicon, et un iPad Pro avec un écran mini-LED soient présentés tout au long de l'année.



Pour en revenir aux Google Glass, Apple aurait donc entériné la première étape de développement du prototype qui servira de base à la production de masse plus tard.



Nous mettrons à jour cet article si nécessaire une fois que le rapport DigiTimes complet sera publié.