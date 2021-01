Un chargeur GaN plus petit et plus puissant pour l’iPhone 13

Apple aurait prévu des versions plus petites et plus puissantes de ses chargeurs muraux USB-C. Le rapport provient de Digitimes, qui indique que Navitas Semiconductor devrait obtenir des commandes de chargeurs au nitrure de gallium, ou GaN, auprès d'Apple en 2021.

Rumeurs sur le chargeur Apple des iPhone 13

Le rapport publié par nos confrères taïwanais précise que le fournisseur TSMC sera inclus dans le processus et fournira les puces GaN à Navitas :

Navitas Semiconductor basée en Irlande, Power Integrations basée aux États-Unis et Innoscience en Chine sont les trois premiers fournisseurs mondiaux de solutions de charge rapide basées sur des puces GaN. Navitas devrait obtenir des commandes d'Apple et d'autres fournisseurs en 2021, TSMC devant fournir des puces GaN.

Les détails sont encore légers, mais le besoin pour Apple d'adopter la technologie GaN augmente à mesure que les fabricants d'accessoires tiers entrent sur le marché. Une variété d'entreprises fabriquent des chargeurs GaN qui sont à la fois plus petits et plus rapides que les chargeurs USB-C qu'Apple inclut avec sa gamme de MacBook ou ceux vendus séparément pour ses iPhones.



En fait, Navitas a créé la solution GaNFast, qui est la technologie au nitrure de gallium utilisée par des marques telles que Xiaomi et ESR, Anker ou Aukey. Apple peut utiliser la technologie Navitas pour rendre ses chargeurs similaires en taille et en puissance, allant jusqu'à 300 W.

Ce n'est pas la première fois que nous entendons parler des projets d'Apple de sortir de nouveaux chargeurs dans le courant de 2021. L'analyste fiable d'Apple Ming-Chi Kuo a rapporté le mois dernier qu'Apple publiera probablement «2 ou 3 nouveaux chargeurs en 2021», et nous avons spéculé au moment où il pourrait s'agir de chargeurs muraux plus puissants avec une charge plus rapide utilisant la technologie GaN.



La gamme de chargeurs d'Apple est devenue assez complexe au cours des dernières années. L'adoption de la technologie GaN pourrait aider Apple à rationaliser sa gamme de charge et à la rendre plus polyvalente avec des conceptions à deux ports, des performances plus rapides, etc.



Qui rêve d’une charge en 15 minutes pour les iPhone 13 ?