Les iPhone 12 rencontrent un énorme succès... sauf l'iPhone 12 mini

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

C'était prévisible, avec l'intégration de la 5G et des nombreuses autres fonctionnalités comme le LiDAR ou encore l'enregistrement vidéo en Dolby Vision, les iPhone 12 avaient toutes les cartes en main pour rencontrer un gros succès dès le premier jour. Les renouvellements sont nombreux et les passages d'Android vers iOS sont aussi importants, Apple répond aux attentes des consommateurs et d'après un rapport de Consumer Intelligence Research Partners, ça se voit dans les ventes !

L'iPhone 12 est un succès

On aurait pu croire que la période de pandémie aurait ralenti les ventes des iPhone en fin d'année, mais finalement ça n'a pas du tout été le cas. Les nouveaux iPhone 12 ont rencontré un gros succès dès leurs premières semaines de commercialisation d'après un récent rapport.

Cependant, tous les iPhone 12 ne sont pas au même niveau, en effet si les modèles Pro engrangent 20% des ventes de nouveaux iPhone, la performance est différente pour l'iPhone 12 mini.

Le smartphone à l'écran de 5,4 pouces n'arriverait pas à trouver son public et ne recueillerait que 6% des ventes totales d'iPhone, un résultat qui décevrait énormément à l'Apple Park.

Mike Levin le partenaire et cofondateur du CIRP a déclaré :

Le nouvel iPhone mini a probablement déçu Apple avec seulement 6 % des ventes au cours de la période. Il a la plupart des mêmes caractéristiques que les autres modèles d'iPhone 12, dans un format plus petit pour 699 $. Sa part était juste au-dessus de celle de l'iPhone XR, lancé en 2018 et maintenant au prix de 499 $, de l'iPhone 11 d'un an, qui se vend maintenant à 599 $, et de l'iPhone SE de 2e génération, lancé en avril 2020 à 399 $. Il semble que son prix plus élevé par rapport à ces trois modèles ait limité l'attrait de l'iPhone 12 mini.

Heureusement, il y a les modèles plus haut de gamme pour redonner le sourire au géant californien. Consumer Intelligence Research Partners affirme que les ventes sont époustouflantes et bien plus conséquentes que les iPhone 11 de l'année dernière. Pour comparer, le CIRP a avancé une statistique qui veut tout dire... En 2019, les modèles d'iPhone 11 représentaient 69% des ventes lors des premières semaines de disponibilité. Quand on compare aux iPhone 12 fin 2020, ils représentaient 76% des ventes d'iPhone, mettant sur la touche toutes les anciennes générations d'iPhone. Tant mieux pour Apple, puisque c'est sur les derniers modèles qu'elle génère la plus grosse marge de bénéfice !



