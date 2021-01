Nintendo achète le studio Next Level Games (Luigi's Mansion)

Nintendo va acquérir au plus tard à la fin de l'hiver un studio qu'elle connaît bien puisqu'ils travaillent ensemble depuis plusieurs années déjà, à savoir Next Level Games. Ce studio basé à Vancouver n'est autre que le propriétaire de la série Luigi's Mansion ou encore Mario Smash Football.

Nintendo rachète un studio qu'il connaît bien

Nintendo vient d'officialiser l'achat du studio Next Level Games, propriétaire et créateur de jeux comme Luigi's Mansion 2, Luigi's Mansion 3 ou encore Metroid Prime : Federation Force. Ce studio travaillait déjà exclusivement pour le géant japonais mais cet achat va permettre une rentrée définitive dans la famille Nintendo ce qui va bien évidemment améliorer la communication directe ainsi que la qualité du développement des futurs jeux. Quand on voit la qualité d'un Luigi's Mansion 3, on ne doute pas une seule seconde de ce que nous réserve les prochains jeux à venir.

Cela faisait pas mal de temps que Nintendo réfléchissait à cette opportunité mais il semblerait que l'annonce d'une possible vente de leurs actions en bourse de la part de certains propriétaires ait permis une avancée plus rapide sur le sujet. La vente n'a pas encore de date précise mais elle devrait s'effectuer avant le 1er mars 2021. Quoi qu'il en soit, pour nous les joueurs, nous retiendrons qu'une seule chose, l'arrivée probable de futurs jeux qualitatifs.



