Un YouTubeur achète tous les jeux Nintendo Wii U et 3DS sur l'eShop avant sa fermeture

Dans une nouvelle vidéo, le YouTubeur spécialisé sur le gaming, Jirard "The Completionist" Khalil, explique comment lui et son équipe ont acheté tous les jeux Nintendo Wii U et 3DS disponibles sur le Nintendo eShop dans le but de les conserver pour la postérité avant la fermeture des boutiques en ligne respectives des deux consoles à la fin du mois. Le coût total est assez impressionnant.

Une folie de geek

En février 2022, Nintendo a annoncé la fermeture des eShops 3DS et Wii U cette année. C’est pourquoi, le 27 mars, les propriétaires de Wii U et de 3DS ne pourront plus effectuer d'achats pour leurs consoles à partir du Nintendo eShop.

Avant que cela n'arrive et qu'une grande partie des titres et DLC ne soient inévitablement perdus à tout jamais, notre ami passionné de jeux vidéo a voulu récupérer tout ce qu'il pouvait. Pour ce faire, rien de mieux que de racheter l'intégralité des eShops de la Wii U et de la 3DS.



Au total, Khalil a fait l’acquisition de 866 jeux Wii U et 1 547 jeux 3DS, y compris DSiWare, les jeux de la Console virtuelle et les DLC. Cela représente 1,2 To de données pour la Nintendo Wii U et 267 Go (ou 2 136 689 blocs, ce qui correspond à la taille des données de jeu calculée par la console) pour la 3DS.



Mais surtout, cette mission humanitaire a coûté la somme astronomique de 22 791 dollars, répartie sur 464 cartes-cadeaux Nintendo eShop. Mais l’argent n’est pas la seule dépense majeure ici, car ce projet a duré pratiquement un an, 328 jours et, bien que Khalil ait finalement atteint l’objectif fixé, il s'est heurté à de nombreux obstacles.

Outre le blocage des cartes de crédit par la banque à partir de 18 000 dollars d’achat en cartes-cadeaux eShop, d’autres problèmes ont émané de Nintendo elle-même.



Non seulement la Wii U et la 3DS n'autorisent les utilisateurs à détenir qu'un solde maximum de 250 $ dans leur portefeuille eShop à un moment donné, mais Nintendo limite également le montant d'argent que les utilisateurs peuvent charger dans leur solde sur une période de 24 heures. L’idée étant d’éviter les abus, notamment des enfants qui utiliseraient la carte de leu parent à leur insu.



Le YouTuber a également découvert des limitations bizarres sur les consoles elles-mêmes, comme des restrictions de stockage étranges et le fait que sur la 3DS, il faut jouer à un jeu pour acheter des DLC. De plus, de nombreux titres cachent complètement leur DLC jusqu'à ce que le joueur ait terminé un certain pourcentage du jeu. Il a donc fallu jouer à une partie d’entre eux.



Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez voir Khalil et son équipe passer par le processus laborieux d'achat de tous les jeux Wii U et 3DS disponibles sur l'eShop :

Voilà qui n’a pas été de tout repos et qui aura donné du mal à ce YouTuber. Espérons qu’il ne se mette pas en tête de faire cela un jour avec l’App Store… 😅.



PS : le eShop est toujours disponible pour la Nintendo Switch.