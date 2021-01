Avea lance un Lidar 4D grâce à deux anciens ingénieurs Apple

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Medhi Naitmazi

Réagir

Soroush Salehian - qui a passé plusieurs années chez Apple à développer l'iPhone, l'Apple Watch et l'iPod est maintenant le PDG d'une start-up appelée Aeva avec son collègue Mina Rezk, également ex-Apple. La société a développé le premier LiDAR 4D au monde qui offre une technologie de perception révolutionnaire.

Le nouveau Lidar pour la vraie conduite autonome ?

Alors que la société se concentre initialement sur le buzz du moment de l'industrie automobile, les voitures autonomes, tout comme le projet Titan d'Apple, Avea sait également que leur technologie pourra se déplacer dans l'espace grand public pour que les constructeurs les utilisent dans les smartphones ou d'autres produits impliquant des capacités spatiales.

Concernant son ancien employeur Apple, Salehian a déclaré à Yahoo Finance :

Si Apple réussissait à fournir des solutions dans le domaine [de l'automobile], je pense qu'il y a une énorme opportunité dans le secteur automobile sur laquelle tirer parti du fait qu'ils mettent l'accent sur la qualité et la capacité pour fabriquer des produits évolutifs. Ces deux forces ne sont pas un secret sur l'histoire d'Apple. Mais je crois que si cela se produisait, cela fournirait une opportunité unique à l'ensemble de l'industrie automobile et à un espace de conduite autonome.

Le Lidar, un système de capteurs laser qui permet à un véhicule de "voir" son environnement, est l'un des composants les plus chers des voitures autonomes et est essentiel pour permettre des fonctionnalités de conduite autonome plus avancées. En attendant les robots-taxis, les sociétés lidar ciblent des fonctionnalités limitées de conduite autonome dans les voitures particulières, les appareils grand public et les robots industriels.



Salehian a expliqué que ce qui est disponible sur le marché n'est tout simplement pas suffisant pour passer au niveau suivant de la fonction de conduite autonome. Au fil du temps, il pense qu'il y aura un passage du lidar 3D typique à cette technologie lidar 4D.



Les concurrents d'Aeva comprennent Innoviz et le fournisseur d'Apple, Luminar.



Enfin, Aeva a déclaré avoir reçu des investissements stratégiques de Porsche Automobil Holding SE, actionnaire majoritaire de Volkswagen AG. La société travaille également avec la marque Audi et autre BMW, ainsi qu'avec des clients du camionnage et de la mobilité, a déclaré Salehian dans une interview vidéo sur Yahoo. Vous pouvez également consulter le site Web d'Aeva pour plus d'informations.



A noter que de nombreux brevets ont été attribués à son partenaire, Mina Rezk. Ils datent tous de 2018 à 2020 et tournent autour du Lidar, de la détection et des lasers.