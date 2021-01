Xiaomi commercialise son clone de l'Apple Watch, la Mi Watch Lite

Hier à 22:40

Corentin Ruffin

Nous la présentions quelques mois auparavant, et voilà qu'elle débarque en Europe : le clone de l'Apple Watch signé Xiaomi se vend désormais chez nous. La Mi Watch Lite, c'est son nom, marque un grand pas pour la firme chinoise au sein du marché des smartwatchs, proposant un accessoire bien plus abordable que la plupart de ses concurrents.



Vendue au prix de 49€ pour son lancement, avant de passer à 69€, cette dernière peut tout de même se vanter d'avoir quelques arguments, notamment au niveau de l'autonomie.

Xiaomi lance sa Mi Watch Lite en Europe

Mi Watch Lite n'est pas seulement une montre connectée, elle possède un caractère unique.

L'étui de montre est disponible en trois couleurs, le bracelet en cinq couleurs, plus de 120 cadrans thématiques et une personnalisation des fonctions du cadran pour adapter la montre à votre style en constante évolution.



Pour entrer dans le détail, la montre embarque un écran TFT de 1,4 pouce, affiche 11 modes d'entrainement, dont la course à pied, le cyclisme ou encore la natation, et a une résistance à l'eau de 5 ATM jusqu'à 50 mètres. Équipée d'un capteur PPG, la montre peut détecter votre fréquence cardiaque, votre sommeil et permet d'effectuer des exercices de respiration.



Concernant l'autonomie, on parle de 9 jours en utilisation standard et 10 heures en mode sport, avec une recharge en 2 heures seulement.