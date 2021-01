Apple lance une édition spéciale des AirPods Pro pour le Nouvel An chinois

Corentin Ruffin

Quelques mois en arrière, Apple nous faisait la présentation de ses AirPods Pro, écouteurs sans fil qui mettent en avant le fait d'avoir la réduction active du bruit, un mode transparence, un certain confort et une belle qualité d'écoute. Véritable carton, comme ses grands frères, les intra-auriculaires ont désormais le droit à leur édition spéciale lancée par la Pomme durant la nuit.



En effet, en marge de la célébration du Nouvel An chinois, il est désormais possible de découvrir une édition spéciale avec un emoji Buffle créé spécialement pour l'occasion sur la boite et sur le boitier.

Des AirPods Pro aux couleurs du Nouvel An chinois

Pour célébrer le Nouvel An chinois, Apple a lancé une paire d'AirPods Pro en édition limitée disponible dans plusieurs pays asiatiques : la Chine, Hong Kong, Singapour, Taiwan et la Malaisie. Cette année, on parle de l'année du Buffle, c'est donc tout naturellement que la Pomme a créé un émoji pour l'occasion, que l'on peut retrouver sur la boite et le boitier des écouteurs, en rouge.



Ces AirPods Pro en édition limitée sont disponibles au même prix que toute autre paire d'AirPods Pro. Mis à part la boîte spéciale et l'emoji unique, les écouteurs n'ont pas de particularité, mais l'idée est vraiment sympathique !