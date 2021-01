Lumen : un puzzle à venir sur Apple Arcade

Dernière annonce du jour pour Apple Arcade avec le puzzle Lumen qui est certainement le plus intéressant.



C'est le nouveau jeu de Lykke Studios qui nous fait immédiatement penser à The Room et où vous devez résoudre des niveaux à l'aide de lumières, de lentilles et de miroirs.



Regardez le trailer vidéo :

Lumen est un jeu de puzzle avec des mécanismes originaux, où vous devez résoudre des niveaux en utilisant des lumières, des lentilles et des miroirs.



Vous vous retrouverez dans l'ancien grenier et découvrirez la mystérieuse boîte antique de Mme Olivia McLumen, qui a vécu en Écosse il y a plus de cent ans et a été une grande inventrice de son temps, elle a conservé ses inventions dans des cadres cinématographiques pour que vous puissiez les restaurer.

On note de jolis graphismes agrémentés d'effets réussis qui mettent en avant les différentes mécaniques du jeu. Avec une centaine de niveaux qui vont de facile à difficile, lumen est adapté aux familles et convient aux joueurs de tous âges. Le jeu de Lykke est facile à prendre en main, que ce soit pour des sessions courtes ou longues sur n'importe quel appareil Apple.



Que la lumière soit !



Rendez-vous le 5 février 2021 pour y jouer sur Apple Arcade.



