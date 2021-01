Pendant que le Royaume-Uni est en confinement, Netflix augmente ses tarifs

Julien Russo

Le comportement de Netflix envers les Britanniques est un peu moyen et déjà fortement critiqué sur les réseaux sociaux. Alors que les Anglais sont actuellement en confinement avec des restrictions pour sortir de chez soi, Netflix sait que ce moment est une opportunité extraordinaire pour générer de nouvelles souscriptions. Cependant, Netflix a profité de la situation pour augmenter ses tarifs et beaucoup dénoncent un mauvais timing.

Netflix saisit l'occasion du confinement pour monter ses prix

Suite à l'explosion des nouveaux cas de Covid-19 et à la saturation des services hospitaliers, le Premier ministre Boris Johnson a mis en place un nouveau confinement particulièrement strict où les Britanniques sont invités à rester chez eux et limiter au maximum leurs déplacements.

Quand on reste toute la semaine et le week-end à son domicile on doit forcément trouver de nouvelles occupations, la majorité choisissent les services de streaming, il faut dire qu'il y a le choix : Apple TV+, Disney+, Amazon Prime Video, Netflix... Les grands noms du streaming savent que les périodes de confinements provoquent l'arrivée de nouveaux abonnés et la réactivation en masse des abonnements temporairement suspendus.



C'est justement ce qui crée une petite polémique. En plein confinement, Netflix a décidé d'augmenter ses tarifs !

Si le forfait Essentiel reste à 5,99£/mois, le forfait Standard passe de 8,99 £/mois à 9,99£/mois. La hausse tarifaire est encore plus importante sur le forfait haut de gamme, le "Premium" puisque celui-ci passe de 11,99£/mois à 13,99£/mois.

Le contenu des forfaits est exactement le même qu'en France. L'essentiel vous permet d'avoir 1 flux en SD, le Standard jusqu'à 2 flux en SD et HD et le Premium jusqu'à 4 flux en SD, HD et Ultra HD.

Beaucoup de Britanniques pensent que Netflix profite de la situation pour améliorer ses marges de bénéfices. Du côté du géant du streaming, la réponse est déjà toute faite et on affirme qu'il s'agit plutôt d'une augmentation liée à l'investissement dans les créations originales :

Cette année, nous dépensons plus d’un milliard de dollars au Royaume-Uni pour des films, des séries et des documentaires nouveaux, réalisés localement. Cela contribue à créer des milliers d’emplois et à mettre en valeur le meilleur de la narration britannique. Notre changement de prix reflète les investissements importants que nous avons faits dans de nouvelles séries et de nouveaux films, ainsi que les améliorations apportées à notre produit.

Un expert en streaming regrette cette décision

Le premier à s'être exprimé sur ce changement tarifaire c'est Nick Baker, un expert en streaming et télévision qui travaille pour le site Uswitch.com !

Selon lui, Netflix a été une "bouée de sauvetage" pour de nombreuses personnes pendant le confinement. Il dit regretter que Netflix exploite ce difficile moment pour empirer les dépenses de nombreuses familles qui sont déjà confrontées à une pression financière à cause du Covid-19.

Pour l'instant, le Royaume-Uni est le seul pays à connaitre une hausse tarifaire depuis le début de l'année. Il n'est pas à exclure que Netflix réajuste ses prix dans d'autres pays prochainement !



