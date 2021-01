Apple Car : un rapport affirme qu'elle ne sera pas prête avant au minimum 5 ans

Julien Russo

L'Apple Car est probablement l'un des projets les plus difficiles depuis la création d'Apple. Pour la première fois de son histoire, la firme sort de sa zone de confort pour s'aventurer dans un univers auquel ses connaissances sont très limitées : l'automobile. Si Apple a réussi à s'entourer des meilleurs ingénieurs, la conception prend du temps et le développement risque de ne pas se finir avant les 5 à 7 prochaines années, d'après Bloomberg.

Il va falloir avoir de la patience...

Grâce aux nombreux dépôts de brevet, nous possédons déjà beaucoup d'informations sur l'Apple Car. Cependant, ce qui reste toujours flou à l'heure actuelle, c'est l'année approximative où Apple va annoncer et vendre sa première voiture électrique !

Si nous avons entendu plusieurs informations optimistes il y a quelques semaines auprès des spécialistes de "sources indiscrètes", du côté de Bloomberg on se dit pour le moins pessimiste à l'idée que l'Apple Car soit mis en vente avant 2025.



Selon le média américain, Apple avance bien sur l'Apple Car, mais doucement. Comme la firme n'a fait aucune annonce pour l'instant, ses équipes n'ont pas d'objectif de temps et savent qu'elles peuvent prendre leur temps dans le développement du véhicule. Comme dit le proverbe "rien ne sert de courir, il faut partir à point" !

Bloomberg explique que les plans d'Apple ont été modifiés à plusieurs reprises depuis le lancement du projet, la firme de Cupertino a fait des erreurs dans le développement et a repris là où ça n'allait pas.

À l'Apple Park, une équipe d'ingénieurs "spécial Apple Car", travaille en ce moment toute l'année sur l'intérieur et l'extérieur du véhicule, mais aussi sur son système de navigation.

Le rapport dévoile que pour l'instant si Apple a déjà avancé sur de nombreuses fonctionnalités et conception de l'Apple Car, nous sommes encore loin de la phase de production. De plus, le projet est en ce moment au ralenti puisqu'à cause du Covid-19, les ingénieurs travaillent depuis leur domicile ce qui perturbe la communication entre les équipes et apporte une difficulté sur le rythme du développement de l'Apple Car.



Les sources à l'origine de cette fuite affirment que Apple serait en ce moment sur le point d'abandonner la fabrication d'une voiture de série pour construire des systèmes autonomes destinés à des véhicules tiers. Une révélation assez surprenante qui ne correspond pas du tout à ce qu'on a pu voir dans les précédentes rumeurs.

Finalement, si une Apple Car sort un jour, ce ne sera pas pour tout de suite. Il va falloir s'armer de patience et continuer à observer le registre de l'USPTO pour voir ce que Apple nous prépare grâce aux dépôts de brevet.