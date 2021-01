Apple ne signe plus iOS 14.2.1, downgrade et restauration impossibles

iOS 14.3 étant désormais disponible pour tous les utilisateurs depuis trois semaines, Apple vient d'arrêter de signer iOS 14.2 ainsi qu'iOS 14.2.1 sur ses serveurs. Cela signifie que les clients de la firme qui ont mis à jour leurs appareils vers iOS 14.3 ou iOS 14.4 bêta ne peuvent plus revenir à iOS 14.2.



Ainsi, depuis quelques heures, il n'est plus possible de mettre à jour ou de faire une restauration vers cette version spécifique.

Apple cesse déjà de signer iOS 14.2.1

iOS 14.2 était disponible en version finale depuis le 5 novembre avec des nouveautés comme les nouveaux fonds d'écran, les 100 émojis supplémentaires, la charge optimisée des AirPods, les accessoires MagSafe et plus encore.



De son côté, iOS 14.2.1 est arrivé deux semaines plus tard, mais réservée aux iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Le but était de corriger les problèmes de MMS, l'instabilité des accessoires auditifs et le tactile des iPhone 12 Mini.



Avec iOS 14.3, Apple a proposé une version plus stable, qui corrige notamment le bug des alertes SMS et le support de la 5G.

Quid du Jailbreak iOS 14.3 ?

La fin de la signature d'iOS 14.2 par les serveurs d'Apple n'a pas d'incidence sur le jailbreak puisque Unc0ver n'est toujours pas compatible avec iOS 14, et le jailbreak Checkra1n gère déjà iOS 14.3, jusqu'à l'iPhone 7. Vous pouvez donc passer à iOS 14.3 sans problème, sauf si vous avez un iPhone X par exemple car il n'est pas encore compatible. Les autres modèles sont exclus car n'ont pas la faille matérielle.

Pourquoi restaurer ou downgrader ?

Ces actions, la restauration ou le rétrogradation d'un iPhone ou d'un iPad, sont utiles en cas de bugs importants tels que l'instabilité chronique ou l'autonomie en forte baisse. Pour le moment, rien n'est pas à signaler sur iOS 14.3, il n'y a donc aucune raison de vouloir changer de version du système d'exploitation.