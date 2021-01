Hyundai confirme discuter avec Apple pour produire l’Apple Car

Que ce soit Hyundai ou un autre, il est évident qu'Apple a besoin d'une marque automobile sur laquelle s'appuyer étant donné que ce n'est pas leur secteur de prédilection. Vous l'aurez compris, que le projet final concerne une voiture toute entière ou "simplement" un système de navigation autonome made in Apple implanté dans une voiture, il est quasiment sûr que dans quelques années, la rumeur deviendra réalité.

En ce début d'année 2021, les rumeurs vont bon train au sujet de la future "Apple Car". Si les rumeurs se contredisent sur la date à laquelle elle pourrait sortir, la dernière en date précise qu'il faudrait attendre encore au minimum 5 ans pour voir la marque à la pomme débarquer sur ce secteur. Une autre rumeur qui est cette fois-ci devenue une réalité il y a quelques heures, est le fait qu'Apple est en pourparlers avec le géant de l'automobile Hyundai et c'est la marque coréenne qui l’a elle-même confirmé .

Apple serait en discussion avec Hyundai en ce qui concerne la future Apple Car. Cela confirme une nouvelle fois tout ce qui se dit sur le sujet depuis des mois, même si va falloir patienter quelques années pour le voir le projet aboutir ou non.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.