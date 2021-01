Losing Alice : une bande-annonce pour le nouveau thriller

Au 22 janvier prochain, le catalogue d'Apple TV+ va avoir le droit à un nouvel ajout d'une série télévisée : en effet, le thriller psychologique Losing Alice fera son arrivée. Aujourd'hui, la Pomme nous permet d'entrevoir ce qui nous attend avec la mise en ligne d'un trailer de la première saison.



Avec huit épisodes, la création originale "emmènera le spectateur dans un voyage cinématographique époustouflant à travers la conscience et l'inconscient de l'esprit de son protagoniste.".



Voici la bande-annonce :

«Losing Alice» est un voyage cinématographique passionnant qui utilise des flashbacks et des flash-forward dans un récit complexe et satisfaisant qui emmène le spectateur à travers la conscience et le subconscient de l'esprit de son protagoniste. La série suit Alice (jouée par Ayelet Zurer), une réalisatrice de 48 ans, qui ne se sent pas pertinente depuis qu'elle a élevé sa famille. Après une brève rencontre dans le train, elle devient obsédée par une scénariste femme fatale de 24 ans, Sophie (interprétée par Lihi Kornowski), et finit par abandonner son intégrité morale afin d'atteindre le pouvoir, la pertinence et le succès.