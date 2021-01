LG annonce enfin une petite TV OLED de 42 pouces [CES 2021]

LG Display vient d'annoncer deux nouvelles tailles de TV OLED à venir en 2021. En plus des 5 tailles déjà disponibles, deux nouvelles dalles viennent s'ajouter à la liste avec une mention particulière pour celle en 42 pouces.

LG Display lance sa plus petite dalle OLED jamais conçue

Le CES 2021 qui se tient actuellement du 11 au 14 janvier nous permet d'en apprendre plus sur ce qui nous attend au niveau des téléviseurs sur les mois à venir. Parmi les annonces fortes, on retrouve une démocratisation du port HDMI 2.1 qui pour rappel, est primordial si vous possédez une PS5 ou une Xbox Series X/S et que vous décidez cette année d'acheter une TV mais il y a plein d'autres annonces intéressantes dont celle de LG Display.

LG Display qui fabrique les dalles OLED pour LG (bien évidemment) et d'autres comme Philips vient d'annoncer que deux nouvelles tailles de dalles allaient faire leur apparition sur le marché en cette année 2021. Après les télés de 48, 55, 65, 77 et 88 pouces, voici maintenant le modèle 83 pouces mais surtout le plus petit modèle jamais conçu par LG Display en OLED, le 42 pouces (106 cm).



On note donc une envie de la part des constructeurs de proposer une gamme super large afin de combler un maximum de clients. Les futurs modèles 42 pouces devraient satisfaire plusieurs styles de foyers. On peut par exemple penser que le modèle 106 cm avec un prix surement attractif puisse convenir à un petit budget style étudiant ou encore à une personne qui ne dispose pas d'une habitation lui permettant d'installer une TV immense mais qui veut la technologie OLED, aujourd'hui limitée à du 55 pouces minimum.



