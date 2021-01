Nio ET7 : enfin une concurrente pour Tesla avec 1000 km d'autonomie

Alexandre Godard

Nio, constructeur automobile chinois vient de présenter sa toute première berline électrique, la Nio ET7. Avec un design moderne, une conduite autonome au rendez-vous et une autonomie qui s'annonce plus que convenable, ce modèle qui sera livré dès 2022 a tout pour plaire sur le papier.

Une berline électrique aux courbes modernes

Si vous êtes à la recherche d'une berline électrique avec une bonne conduite autonome mais que la Tesla Model S ne vous branche pas, sachez qu'une concurrente va bientôt être présente sur le marché. Ce samedi 9 janvier 2021 s'est tenu une conférence nommée NIO Day durant laquelle la marque chinoise a dévoilé une berline avec comme première annonce, 1000km d'autonomie pour le modèle le plus haut de gamme.

Quelques caractéristiques

Commençons par les dimensions, la voiture mesure 5 098 mm de longueur, 1 987 mm de largeur et 1 505 mm de hauteur avec un empattement de 3 060 mm. Les phares à DEL à doubles faisceaux permettent de donner un style moderne à la voiture. Pour ce qui est de l'intérieur le tableau de bord est très sobre tout comme dans la Model S avec un écran central AMOLED de 12.8 pouces pour la partie chauffage et divertissement et un cockpit digital. La voiture est équipée des sièges chauffants/massant avant et arrières. En ce qui concerne l'accélération, sachez que cette NIO E7T fait le 0 à 100km/h en moins de 4 secondes.

La conduite autonome

Nio a développé son propre système de conduite autonome baptisé NAD full-stack. Pour que cela fonctionne parfaitement, la voiture est équipée de 11 caméras haute résolution de 8 mégapixels, un LiDAR haute résolution ultra-longue portée, cinq radars à ondes millimétriques, 12 capteurs à ultrasons, deux unités de positionnement haute précision, V2X et ADMS. On a hâte là aussi de voir les premier tests réels.

L'autonomie

Venons-en maintenant au point primordial sur une voiture 100% électrique, à savoir l'autonomie de la batterie.

L'ET7 bénéficie d'une autonomie NEDC de plus de 500 km avec la batterie de 70 kWh ou d'environ 700 km avec la batterie de 100 kWh. Associé à la nouvelle batterie de 150 kWh, l'ET7 bénéficie d'une autonomie NEDC de plus de 1000 km.

Comme expliqué durant l'évènement, le modèle avec la batterie la plus puissante devrait pouvoir tenir 1000km avec une seule recharge complète. Comme souvent, il faudra attendre les premiers tests sur route pour vérifier les propos étant donné que selon l'organisme en charge de valider ou non ce point, l'autonomie réelle peut varier.

Prix et livraisons

Le constructeur chinois ne déroge pas à la règle en ce qui concerne les tarifs puisque comme souvent, ils sont plus attractifs que ses concurrents américains. Les premières livraisons devraient être effectives à partir du premier trimestre 2022 soit dans 1 an.



Nio ET7 batterie 70 kWh : 56 700€ HT

Nio ET7 batterie 100 kWh : 64 000€ HT

Nio ET7 batterie 150 kWh : 66 600€ HT

Pour rappel, la première Model S commence au-dessus des 80 000€.