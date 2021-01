Belkin présente ses écouteurs compatibles avec l'app Localiser

Il y a 2 heures

Corentin Ruffin

Réagir

On le sait, depuis son existence, Apple a du mal à ouvrir ses différents services et technologies à autrui. Seulement, plus le temps passe, et plus la firme de Cupertino n’a plus le choix que d’accepter les tiers, pour faciliter l’expérience de ses utilisateurs.



Très récemment, la Pomme a annoncé que son application Localiser allait pouvoir être utilisé par les constructeurs d’accessoires, pour ainsi ne plus perdre ces derniers. Et à l’occasion du CES 2021, c’est Belkin qui dévoile ses premiers écouteurs sans fil compatibles avec le service de localisation.

Publicité

Belkin présente les nouveaux SoundForm Freedom True Wireless

C’est donc officiel, Belkin est le premier fabricant d’accessoires à utiliser la très récente ouverture du service Localiser ! En effet, en marge du CES 2021, ce dernier a fait la présentation de ses écouteurs sans fil du nom de SoundForm Freedom True Wireless. Il sera alors possible de les suivre à la trace, même en intérieur si vous les égarez à la maison.

Outre cette compatibilité très intéressante pour les têtes en l’air, les écouteurs sont vendus avec un boîtier prônant une autonomie de 20 heures, dont le design peut faire penser à celui des AirPods Pro, mais dans un coloris noir.

Écouteurs sans fil True Wireless offrant un son, un confort et même une qualité d'appel d'exception. Évadez-vous dans votre liste d'écoute avec un son exceptionnel et des embouts confortables. Conçus pour être chargés toute la journée, ils prennent en charge l'intégration à Find My et comprennent un étui de recharge.

Disponibles en avril au prix de 139.99€, on a déjà hâte d’en savoir plus sur ces nouveaux écouteurs signés Belkin qui semblent prometteurs !