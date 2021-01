Microsoft annonce la Surface 7 Pro+ avec un SSD amovible

Microsoft n’a généralement pas grand-chose à montrer au CES, mais la société a fait une annonce surprise cette nuit. La Surface Pro 7 reçoit quelques évolutions clés, notamment un stockage SSD amovible, une batterie plus grosse et une connectivité LTE. Le piège ? La nouvelle Surface Pro 7+ ne sera disponible que pour les clients de l'enseignement et les entreprises.

Microsoft Surface Pro 7+ : pas pour tout le monde

Le stockage SSD amovible est probablement le changement le plus intéressant que Microsoft a apporté sur la version 2021; l'entreprise affirme qu'il s'agit d'une fonction de sécurité pour les organisations commerciales qui peuvent avoir des «normes de conservation des données spécifiques». Il est également plus facile à entretenir en cas de panne du disque, ce qui devrait faciliter la vie des administrateurs informatiques.



Le modem LTE est un ajout assez simple, mais il est limité à la configuration sans ventilateur Core i5. Le modèle avec LTE fonctionne à la fois avec les cartes SIM physiques et eSIM, et Microsoft déclare qu'il devrait fonctionner dans plus de 180 pays.



En ce qui concerne la batterie, la Surface Pro 7+ possède la plus grande capacité de la gamme grâce à l'utilisation d'un écran plus mince présenté pour la première fois dans la Surface Pro X. La firme de Redmond a également apporté d'autres améliorations, notamment un système thermique interne repensé avec des évents plus grands.



La Surface Pro 7+ bénéficie également d'une mise à niveau de processeurs : elle fonctionne désormais sur les processeurs Intel Tiger Lake de 11 génération dans les configurations Core i3, i5 et i7. Le modèle i7 est le seul à avoir besoin d'un ventilateur, les autres modèles seront donc plus agréables et silencieux.



Étant donné que Microsoft positionne cet appareil pour les entreprises et les établissements scolaires, il n’est pas vraiment clair si ou quand vous pourrez en acheter un.

Date de sortie et prix

Sachez que si vous êtes un professionnel, les prix de la Surface Pro 7+ démarrent à 899 $ avec un processeur Core i3, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous pouvez configurer jusqu'à 32 Go de RAM et 1 To de stockage dans l'i7 Surface Pro 7+, pour la modique somme de 2799 $. Il existe bien sûr de nombreux modèles entre les deux extrêmes selon vos besoins. La date de sortie n'a pas été communiquée lors de la conférence qui a eu lieu au CES 2021.



En tout cas, un iPad Pro avec disque SSD amovible serait une excellente idée.