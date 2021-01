Soundcore dévoile les Liberty Air 2 Pro

Hier à 20:28 (Màj hier à 20:34)

Julien Russo

Aujourd'hui un événement de taille a eu lieu. Anker (via sa marque Soundcore) a présenté de nouveaux écouteurs sans fil qui viennent concurrencer les AirPods Pro d'Apple. Il s'agit des Liberty Air 2 Pro qui sont disponibles en plusieurs couleurs et avec des caractéristiques bien meilleures qu'on imaginait. Découvrez toutes les nouveautés qui ont été annoncées !

Voici les Liberty Air 2 Pro

Avec la période de pandémie, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas retrouvé d'événement aussi intéressant que ce que nous a proposé Soundcore ce soir !

La célèbre marque a organisé un grand rendez-vous dans le Viper Room de Los Angeles, pour l'occasion plusieurs grands artistes ont été réunis tout comme les milliers de fans qui ont suivi le live sur YouTube.

Ne-Yo faisait partie des artistes invités, la star du titre So Sick a répondu présent pour interpréter plusieurs de ses morceaux, mais aussi pour faire une grande annonce... Ne-Yo rejoint les rangs de la plate-forme de diffusion de musique LÜM et Soundcore.

Parmi les autres invités on retrouvait DJ Megan Holiday, Kris Sharma ou encore Steven Yang (le fondateur de la marque Anker).

Si cet événement était l'occasion de se divertir, ça a aussi été un moment stratégique pour l'entreprise puisque celle-ci a dévoilé ses nouveaux écouteurs intra-auriculaires les Liberty Air 2 Pro.

Ces nouveaux écouteurs se placent directement à la tête des écouteurs sans fil haut de gamme les plus performants du marché. Commercialisé au tarif de 129,99€, Soundcore propose quatre couleurs différentes pour répondre aux préférences de l'ensemble de ses clients.

Vous avez la version noir onyx, blanc titane, bleu saphir et rose cristal, un atout majeur face à certains concurrents comme Apple qui ne propose que du blanc.

Au niveau des caractéristiques, c'est assez spectaculaire pour un tel prix !

Les Liberty Air 2 Pro possèdent :

La technologie PureNote Driver avec haut-parleurs de 11 mm pour un son précis et une clarté de toutes les fréquences

avec haut-parleurs de pour un son précis et une clarté de toutes les fréquences Un mode ANC (annulation active du bruit ambiant) avec différents niveaux personnalisables : transport , extérieur et intérieur

(annulation active du bruit ambiant) avec différents niveaux personnalisables : , et Une autonomie de 7 heures (sans ANC) et 6 heures (avec ANC)

(sans ANC) et (avec ANC) L'étui de recharge possède une autonomie de 26 heures maximum (recharge via USB-C)

maximum (recharge via USB-C) Une recharge ultra rapide (avec une technologie maison). Soundcore annonce 2 heures de lecture pour 10 minutes de recharge.

(avec une technologie maison). Soundcore annonce 2 heures de lecture pour de recharge. Les appels seront d'une qualité supérieure grâce aux 6 microphones présents pour optimiser les voix et réduire les bruits environnants.

présents pour optimiser les voix et réduire les bruits environnants. Compatibilité avec Siri (pas de Google Assistant et Alexa pour le lancement)

Où acheter les Liberty Air 2 Pro ?

Oui... On a presque du mal à y croire nous aussi, tout cela est proposé au tarif unique de 129,99€ sur Amazon. Autant dire que Anker commence fort l'année avec des écouteurs intra-auriculaires qui pourraient très rapidement rencontrer un gros succès.

Pour l'instant, Amazon est le seul revendeur à proposer les nouveaux écouteurs de Soundcore dans son catalogue. On imagine que la Fnac, Cdiscount et Rue du Commerce suivront prochainement (un peu de patience si vous ne souhaitez pas passer votre commande via Amazon).