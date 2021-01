Apple lance un programme d'équité raciale avec un budget de 100 millions

Il y a 3 heures (Màj il y a 45 min)

Alban Martin

3

Tim Cook avait teasé hier une «grande annonce» d'Apple pour ce mercredi, et la société vient de dévoiler de nouveaux projets REJI - Racial Equity and Justice Initiative - pour lutter contre le racisme systémique.



Apple a annoncé pour la première fois son initiative pour l'équité raciale et la justice en juin de l'année dernière, en réponse aux manifestations mondiales contre les meurtres de Breonna Taylor, George Floyd et autres.



La société a alors déclaré qu'elle investirait 100 millions de dollars dans le programme, et elle a maintenant révélé trois des façons dont elle dépenserait une partie de cet argent. Un Propel Center, l'Apple Developer Academy et un financement de capital-risque pour les minorités.

Publicité

© Apple

Le message fort d'Apple contre le racisme

Apple a annoncé aujourd'hui un ensemble de nouveaux projets majeurs dans le cadre de son Initiative pour l'équité raciale et la justice (REJI) de 100 millions de dollars pour aider à démanteler les obstacles systémiques aux opportunités et lutter contre les injustices auxquelles sont confrontées les communautés de couleur.



Ces efforts globaux et tournés vers l'avenir comprennent le Propel Center, un centre mondial d'innovation et d'apprentissage unique en son genre pour les collèges et universités historiquement noirs (HBCU); une Apple Developer Academy pour soutenir l'enseignement du codage et de la technologie pour les étudiants de Detroit; et un financement de capital-risque pour les entrepreneurs noirs et bruns



Ensemble, les engagements REJI d’Apple visent à élargir les opportunités pour les communautés de couleur à travers le pays et à aider à former la prochaine génération de leaders diversifiés.

Le Propel Center sera plus qu'un simple bâtiment physique à Atlanta.

Apple travaille avec Southern Company et un éventail de parties prenantes de la communauté pour soutenir le lancement du Propel Center, un centre d'innovation et d'apprentissage unique en son genre pour la communauté HBCU. La contribution de 25 millions de dollars d'Apple permettra au Propel Center de soutenir les étudiants et les professeurs du HBCU via une plate-forme virtuelle robuste, un campus physique dans le centre universitaire historique d'Atlanta, ainsi que des activations sur le campus dans des institutions partenaires.



Le centre est conçu pour soutenir la prochaine génération de leaders diversifiés, en proposant des programmes innovants, un soutien technologique, des opportunités de carrière et des programmes de bourses. Le Propel Center offrira un large éventail de pistes éducatives, y compris l'IA et l'apprentissage automatique, les technologies agricoles, la justice sociale, les arts du divertissement, le développement d'applications, la réalité augmentée, le design et les arts créatifs, la préparation de carrière et l'entrepreneuriat.



Les experts d'Apple aideront à développer des programmes et fourniront un mentorat et un soutien à l'apprentissage continus, tout en offrant des possibilités de stages […]



Le Propel Center a été imaginé et conçu par Ed Farm, une organisation révolutionnaire qui œuvre pour promouvoir l'innovation et l'équité éducative.

© Apple

Publicité

Apple a également choisi le centre-ville de Detroit pour sa première US Developer Academy.

Détroit a une communauté d'entrepreneurs et de développeurs noirs dynamique, avec plus de 50 000 entreprises appartenant à des Noirs, selon les données du recensement américain. L'académie est conçue pour autonomiser les jeunes entrepreneurs, créateurs et codeurs noirs, en les aidant à développer les compétences nécessaires pour les emplois dans l'économie des applications iOS en croissance rapide. Lancés en collaboration avec la Michigan State University, les cours Apple Developer Academy seront ouverts à tous les apprenants de Detroit, indépendamment de leur formation académique ou de leur expérience antérieure en programmation.

Enfin, deux programmes de capital-risque permettront à Apple d'investir 35 millions de dollars dans des startups appartenant à des minorités.

La société investira 10 millions de dollars auprès de Harlem Capital - une société de capital-risque de démarrage basée à New York - pour soutenir ses investissements dans 1 000 entreprises aux fondateurs diversifiés au cours des 20 prochaines années. En plus de fournir des capitaux aux entrepreneurs de couleur, Harlem Capital apportera également son expertise aux efforts plus larges d'Apple pour améliorer l'accès aux opportunités économiques. La société offrira des conseils et du mentorat aux étudiants de la Detroit Developer Academy et aux participants au Camp Entrepreneur d'Apple pour les fondateurs et développeurs noirs. Apple soutiendra également le programme de stages de Harlem Capital, axé sur l'ouverture de portes aux femmes aspirantes et aux investisseurs minoritaires.



La société investira également 25 millions de dollars dans le Clear Vision Impact Fund de Siebert Williams Shank, qui fournit des capitaux aux petites et moyennes entreprises, en mettant l’accent sur les sociétés appartenant à des minorités. Le fonds cherche à soutenir les entreprises qui opèrent sur ou desservent des marchés mal desservis et qui favorisent les initiatives de croissance inclusive.

Le PDG Tim Cook a déclaré que la société voulait s'assurer qu'elle était à la hauteur de ses valeurs d'équité et d'inclusion :

Nous sommes tous responsables du travail urgent de construction d’un monde plus juste et plus équitable - et ces nouveaux projets envoient un signal clair de l’engagement durable d’Apple. Nous lançons les dernières initiatives de REJI avec des partenaires dans un large éventail d'industries et de milieux - des étudiants aux enseignants, des développeurs aux entrepreneurs, des organisateurs communautaires aux défenseurs de la justice - en travaillant ensemble pour autonomiser les communautés qui ont subi le poids du racisme et de la discrimination pour beaucoup trop long. Nous sommes honorés de contribuer à concrétiser cette vision et de faire correspondre nos paroles et nos actions aux valeurs d'équité et d'inclusion que nous avons toujours appréciées chez Apple.