Apple remporte les droits de diffusion de la série de Ben Stiller et Andy Samberg

Il y a 2 heures (Màj il y a 57 min)

Julien Russo

Réagir

Depuis plusieurs semaines on n'entend plus trop parler des nouveautés à venir sur Apple TV+, si cela peut paraître inquiétant, rassurez-vous la firme de Cupertino négocie en ce moment l'arrivée de nouvelles productions originales à coup de millions de dollars. D'après The Hollywood Reporter, Apple vient de remporter une importante enchère avec une série où on retrouve Ben Stiller et Andy Samberg aux commandes.

Publicité

Un projet top secret

Depuis qu'Apple TV+ est disponible, on ne compte plus le nombre de collaborations avec des personnalités mondialement connues. Apple essaie de s'entourer des meilleurs pour ses programmes et jusqu'ici la firme de Cupertino a plutôt bien réussi.

En 2021, vous allez retrouver une nouvelle série originale Apple produite par Ben Stiller et Andy Samberg et créer par Raphaël Matthew Bob-Waksberg.

Comme il a été révélé aujourd'hui, Apple vient de remporter les enchères pour obtenir les droits exclusifs de ce projet et la firme de Cupertino semble déterminée à proposer un programme qui va attirer de nombreux abonnés sur son service.

Ben Stiller agit sur ce programme via sa société de production Red Hour, créée en 2001 aux États-Unis, Stiller et son équipe sont déjà à l'origine de nombreux succès au cinéma, Red Hour a travaillé sur Zoolander, Un duplex pour trois, Starsky & Hutch, The Big Year ou encore Le Paquet.

Apple sait que l'expérience est là et que le travail que va opérer Red Hour sur cette future création originale Apple TV+ va être extraordinaire.



Pour l'instant on ne sait rien sur ce programme, nous n'avons pas son nom, aucune synopsis et encore moins la date de sortie. La série verra probablement le jour cette année (on peut espérer un lancement sur Apple TV+ vers la fin de 2021).

Les informations sur l'histoire devraient se faire connaître au cours des prochains mois !