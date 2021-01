Un dock iPad qui donne une allure de support Pro Display XDR

Beaucoup de coques et de supports iPad sont sur le marché mais celui-ci semble bien différent de la concurrence. Avec un style qui nous fait très clairement penser au Pro DIsplay XDR, le support intègre même deux emplacements de recharge.

Un support au design unique pour votre iPad

Lors du CES qui se déroule actuellement, la marque Kensington vient de nous présenter un tout nouveau support pour iPad Air 2020 et iPad Pro qui nous fait étrangement penser au support Pro Display XDR. Dévoilé sous le nom de StudioDock, sa connexion magnétique permet aux iPad Pro et à l'iPad Air 2020 de se fixer rapidement que ce soit en mode portrait ou en mode paysage.

Comme vous pouvez le constater sur les photos, le support donne un style élégant et moderne et se paye même le luxe d'avoir une station de recharge sur le pied avec deux emplacements charge Qi (sans fil) de 7.5W et 5W. La marque a même précisé qu'elle va commercialiser en plus un chargeur Apple Watch qui pourra se fixer sur le support.



À l'arrière de ce StudioDock, on retrouve du HDMI 2.0 un port Gigabit Ethernet et trois emplacements USB-A. Pour compléter le tout, il y a également un port USB-C avec une recharge 18W, une prise jack 3.5mm et un lecteur de carte SD UHS-II rapide.

En ce qui concerne la date de sortie et le prix, rien n'a encore été annoncé officiellement mais au vu des premiers retours, il semblerait que ce produit débarque au plus tard pour la rentrée 2021.



Pour ceux qui seraient vraiment intéresser, il est possible de se rendre sur cette page pour soumettre une demande de disponibilité qui vous informera par mail dès que le produit est disponible à l'achat.