Erica : le thriller interactif passe de la PS4 à iOS !

Il y a 2 heures

Alban Martin

Le nouveau jeu du jour est un petit bijou. Erica, c'est son nom, reprend le concept de FMV - Full Motion Video - et passe de la PS4 à l'iPhone et à l'iPad.



Le titre du studio Flavourworks est en effet disponible sur l’App Store avec un portage de grande qualité, dans la veine des Her Story et Death Come True.



Regardez la vidéo trailer :

Erica : un jeu de type thriller interactif

Ce nouveau jeu vous met dans la peau d'Erica, une jeune femme hantée par des cauchemars. Guidée par de sinistres nouveaux indices, Eric doit enquêter sur des événements traumatisants de son passé. Et c'est à vous de l'aider à découvrir la terrible vérité.



Erica est donc une aventure vidéoludique unique qui mélange des scènes vidéos dignes d'un film hollywoodien et des interactions à la main de l'utilisateur. On ne parle pas seulement de choix binaires ici, mais bel et bien d'actions variées pour progresser dans une ambiance à faire frissonner n'importe qui avec un casque sur les oreilles pour une immersion totale.

Plongez dans un monde vivant et changez le cours du récit dans ce thriller en prises de vue réelles, interactif et innovant.



Pour l'avoir essayé sur PS4, on peut dire que Erica est l'un des plus beaux jeux du genre, si ce n'est le plus beau. Au-delà de l'esthétique, Eric est aussi plus abouti grâce à la technologie Touch Video de Flavourworks qui permet une interaction poussée avec l'environnement, prenant même en compte la force du geste.



Bien évidemment, selon vos choix, vous tomberez sur l'une des nombreuses fins prévues par les scénaristes qui ont tout calculé pour que vous ayez envie d'y revenir. Un titre poignant et captivant à découvrir sur App Store !



PS : le jeu complet se débloque avec un in-app de 3,49€.

