Belkin ouvre une procédure de rappel pour un chargeur sans fil avec support

Il y a 6 heures

Julien Russo

Procéder au rappel de plusieurs centaines de milliers de produits est quelque chose de terrible pour une entreprise. Cela a un coût conséquent et en plus ce type d'opération dégrade l'image de la marque. Le dernier rappel en masse nous vient de chez Belkin, la marque a estimé qu'un programme de renvoi volontaire était indispensable pour les chargeurs portables sans fil + support Belkin Édition spéciale.

Un risque de surchauffe

Ce qui est compliqué dans la conception des chargeurs sans fil c'est la gestion de la chaleur, nous avons l'occasion de le voir depuis 2017 avec l'AirPower. Apple n'a pas réussi à proposer un produit qui était capable d'auto-réguler l'intensité de la température. D'autres marques comme Belkin sont aussi confrontées à ce problème, cependant ce qui est plus délicat c'est quand l'entreprise se rend compte (à travers les remontées de ses clients) qu'il y a un réel problème sur un produit qui se trouve entre les mains de plusieurs milliers de consommateurs dans le monde.



Dans ce genre de situation, une entreprise a deux solutions, soit faire la sourde oreille ou alors prendre les choses en main et assumer un rappel massif. Belkin a fait ce second choix, la marque ne veut pas être responsable d'un incident qui pourrait partir dans les extrêmes. En ce 13 janvier 2020, Belkin a procédé à un rappel de son chargeur sans fil avec support Belkin Édition spéciale. Cet accessoire est vendu sur l'Apple Store en ligne.

Le support de charge sans fil de Belkin est proposé au tarif de 59,95€, Apple ne l'a pas retiré de son site puisque Belkin a réussi avec succès à repérer les références qui posent problème. L'accessoiriste propose un remboursement aux personnes ayant les numéros de série suivants :

35B01DO6029400-35B01DO6033704, 35B01DO5010350-35B01DO5014350, 35B01DO6016560-35B01DO6020560, 35B01DO5014500- 703915220, 35B01DO5020003, 35B01DO6010001-35B01DO6010500 et 35B01DO6010501- 35B01DO6015500

Si vous êtes concerné, il suffit de remplir un formulaire sur le site de Belkin avec vos informations personnelles (nom, prénom, mail, adresse postale, numéro de téléphone...), mais aussi le numéro de série de votre accessoire. Des vérifications nécessaire pour éviter les petits malins qui chercheraient à récupérer le prix de l'accessoire alors qu'ils ne l'ont pas acheté.

Un défaut de fabrication du bloc d’alimentation peut entraîner un dysfonctionnement et une surchauffe du chargeur, ce qui présente des risques d’incendie et d’électrocution.

Aucune blessure ou dommage matériel n’ont été signalés et aucun autre chargeur sans fil Belkin ou aucun autre produit Belkin n’est concerné par ce rappel.

Si vous avez acheté le Chargeur portable sans fil + Support Belkin Édition spéciale, WIZ003, il est important que vous arrêtiez immédiatement de l’utiliser, que vous le déconnectiez de toute source électrique et que vous nous contactiez pour obtenir des instructions complémentaires.

Vous l'aurez compris, Belkin joue la carte de la prudence. La firme veut éviter les problèmes d'électrocutions ou encore les départs d'incendie. Imaginez la catastrophe pour l'image de la marque... L'entreprise n'indique pas de date limite pour remplir le formulaire et demander le remboursement.